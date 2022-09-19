«Діброва – наша!» – такою звісткою порадував наш побратим з Борщова Андрій Русенко на псевдо «Оскар». Зараз він – у самісінькому пеклі, на Донеччині.

«Було кілька сильних обстрілів, – написав. – Найсильніший тривав майже три години. Але ми втрималися. Відбили дві атаки. Покришили купу орків. Є кілька трьохсотих».

Діброва розташована на березі Сіверського Дінця, поруч з оперативно важливим містом Лиман.

«У селі кожна друга хата – зруйнована, – оповів. – Довкола – чимало замінованих полів. У місцевому клубі – розстріляний тризуб. Очевидно, що вороги використовували його, як мішень. Відступаючи, кидали все і нищили з люті будинки цивільних».

Наші військові здобули чимало трофеїв. Взяли кількох орків у полон. І …рухаються далі. Нехай Всевишній береже вас, наші Герої!

До слова, такі ось плакати з мужніми й сильними українськими Воїнами нині дуже популярні в Канаді й Швеції. На одному з них – свбоідвець, офіцер Андрій Русенко з позивним «Оскар». Статуетку йому вручили побратими за …успішну бойову операцію, про яку можна буде розповісти після війни.

Між іншим, орки вже кілька разів хоронили «Оскара». Офіційно. На своїх пропагандистських зливних бачках. Деталі – в інтерв’ю з бійцем на нашому сайті.