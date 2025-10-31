Деталі посадки дерев восени: як обрати саджанці

Фахівці з садівництва та агрономи наголошують, що осінь є найбільш сприятливим періодом для висаджування більшості видів дерев та кущів. Цей час ідеально підходить для садівників та аграріїв, які планують розширити свої насадження.
Головна причина полягає у біологічному стані рослин: вони перебувають у стані спокою. Після опадання листя всі життєві сили дерева спрямовані не на формування зеленої маси, а на розвиток кореневої системи, пише Zemliak.com.
Найкраще купувати саджанці з кінця вересня до кінця жовтня, коли рослини скинули листя і перейшли в стан спокою. Якість саджанця є ключем до його виживання та подальшого росту. Осінь ідеально підходить для саджанців із відкритою кореневою системою (ВКС). Вони дешевші, але вимагають швидкого садіння. Купувати їх слід, коли листя вже опало.
За яким принципом варто оцінювати саджанець при покупці:
Коріння має бути свіжим, вологим, без ознак цвілі або пошкоджень.
Має бути добре розвинене, не обірване і не пересушене.
Зріз на товстому корені повинен бути світлого кольору (кремовий або білий), що свідчить про життєздатність.
Стовбур і гілки:
Кора має бути цілою, без тріщин, плям або механічних пошкоджень.
Зверніть увагу на місце щеплення (якщо це плодове дерево) — воно має бути чистим і добре зрощеним.
Бруньки:
Бруньки мають бути сформованими, але не розпущеними, що вказує на стан спокою.
з кінця вересня до середини листопада (залежно від регіону).
Правило:
Садіння слід завершити за 3-4 тижні до очікуваних стійких заморозків, щоб коріння встигло закріпитися.
Щодо місця посадки, то варто звернути увагу на деталі:
В процесі висадки саджанця необхідно:
Догляд за посадженим деревом потребує:
Укорінення, яке відбувається восени до настання стійких морозів, дає рослині значну перевагу навесні. Навесні такі дерева та кущі починають активний ріст раніше і краще переносять літню спеку, ніж ті, що були висаджені навесні.