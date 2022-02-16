15 лютого із ініціативи голови облради Михайла Головка відбулося друге пленарне засідання четвертої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання.

Під час засідання депутати розглянули низку важливих питань. Серед основних – прийняли звернення щодо відсічі московській агресії та ухвалили меморандум про співпрацю між Тернопільською обласною радою, Тернопільським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, 105-ю окремою бригадою територіальної оборони (в/ч А7033), 44-ю окремою артилерійською бригадою ім. гетьмана Данила Апостола (в/ч А3215) щодо реалізації заходів для зміцнення обороноздатності Тернопільщини; обласну програму сприяння територіальній обороні в Тернопільській області на 2022–2024 рр. та програму сприяння 2 батальйону військової частини 3002 Національної гвардії України у виконанні службово-бойових завдань на 2022–2024 роки.

Звернення депутатів Тернопільської обласної ради до вищого керівництва держави щодо відсічі московській агресії.

Вже вісім років триває Московська збройна агресія проти України. Московія окупувала Крим, частину Донецької та Луганської областей і не збирається на цьому зупинятися. Її мета – знищити Українську державу, українську ідентичність і повернути українців у новітній совєцький союз з усіма руйнівними для нашої нації наслідками. На своїх багнетах московити несуть українцям терор, геноцид, тотальне винищення.

Маємо пам’ятати: жоден «мирний план», написаний у кремлі (чи це капітулянтські Мінські домовленості, чи інші московські «мирні ініціативи») не гарантує миру і спокою для України. Лише негайні конкретні кроки влади, спрямовані на захист нації та держави, допоможуть вистояти Україні у цей критичний момент.

Тернопільська обласна рада, керуючись статтею 14 закону України «Про основи національного спротиву», вживає всіх належних заходів, щоб підготувати Тернопільщину до спротиву агресору. Водночас у зв’язку з загрозою повномасштабного вторгнення Московії пропонуємо центральній владі:

Створити Ставку Верховного Головнокомандувача Збройних сил України. Провести необхідні мобілізаційні заходи та навчання, до яких залучити резервістів, демобілізованих учасників бойових дій та бійців добровольчих батальйонів. Невідкладно провести позачергову сесію Верховної Ради України і ухвалити закони про збільшення оборонного замовлення, зокрема закупівлю ракетних систем українського виробництва («Сапсан», «Вільха», «Нептун», та ін.), про цивільну зброю та боєприпаси (реєстраційний номер 4335-1 від 24.11.2020 р.), про кримінальну відповідальність за колабораціонізм (реєстраційний номер 2549 від 06.12.2019 р.), про збільшення військового збору для олігархів (реєстраційний номер 2252-1 від 25.10.2019 р.). Ухвалити рішення РНБО України про позбавлення власності олігархів, які втекли за кордон у період 1-28 лютого 2022 року. Позбавити мандатів народних депутатів, які виїхали за кордон і не повернулись в Україну до 20 лютого 2022 р., чим порушили присягу народного депутата в умовах військової агресії проти України. Звернутися до Великої Британії, Сполучених Штатів Америки, Республіки Польща, Туреччини, Литви, Латвії, Естонії та інших союзників із пропозицією укладення окремої оборонної угоди. Повідомити міжнародні фінансові організації про тимчасове припинення виплат за боргами, спрямувавши ці коштів на потреби оборони України від московського агресора, на збільшення грошового забезпечення військовослужбовців (на закупівлю сучасної високотехнологічної зброї як вітчизняного, так і іноземного виробництва, систем ППО тощо). Забезпечити фінансування курсів із початкової військової підготовки та курсів надання домедичної допомоги для добровольців із цивільного населення за місцем постійного проживання. Провести навчання резервістів. Забезпечити підтримку добровольчим об’єднанням у військовій підготовці добровольців із цивільного населення. Провести загальнонаціональні навчання цивільної оборони. Максимально спростити запис у загони тероборони. Всім бійцям тероборони відразу видавати стрілецьку зброю і набої. Негайно розпочати роз’яснювальну роботу серед цивільного населення через ЗМІ про поведінку в умовах воєнної загрози і способи протидії поширенню дезінформації. Забезпечити чіткими інструкціями та методичними матеріалами лікарів, працівників сфери освіти і працівників підприємств критичної інфраструктури щодо того, як поводитися в умовах воєнної загрози. Доручити правоохоронним органам та спеціальним службам посилити охорону критично важливих об’єктів інфраструктури населених пунктів, які забезпечують постачання води, електроенергії та інших важливих підприємств, посилити патрулювання вулиць із метою уникнення провокацій і терактів. Ліквідувати промосковську «п’яту колону» в Україні, зокрема заборонити діяльність громадських організацій, політичних партій, ЗМІ та публічних осіб, які прямо закликають до капітуляції, порушення територіальної цілісності та суверенітету України чи показово ігнорують воєнну загрозу. Усунути російську агентуру зі ЗСУ та спецслужб (провести через «Поліграф» (детектор брехні) увесь генералітет на предмет здачі державних інтересів Москві). Розширити список економічних санкцій на всіх юридичних осіб, що торгують з Росією. Внести зміни до Державного бюджету України в частині збільшення фінансувння потреб Збройних сил України. Наповнити стратегічні запаси харчового, речового, медичного, бойового та інших видів забезпечення. Забезпечити фінансування державного оборонного замовлення.

Закликаємо Верховну Раду України, зокрема народних депутатів України від Тернопільщини, не голосувати за ратифікацію Мінських домовленостей та за зміни до Конституції України щодо «особливого статусу» Донбасу.

Українці будуть захищати свою країну!

Ми будемо битися. Московським нелюдам маємо протиставити наш звитяжний Дух, нашу велику Правду, нашу непохитну Віру і непереборну Силу. Бо ми на своїй, Богом даній, землі!

За Україну! За нашу Свободу! За майбутнє наших дітей!

Тільки в повній бойовій готовності та єдності суспільства ми досягнемо перемоги і миру на українських умовах.

Слава Україні!