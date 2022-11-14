Депутати Тернопільської міської ради затвердили норми до впорядкування будмайданчиків

Депутати Тернопільської міської ради підтримали внесення доповнення до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідне рішення прийняте на засіданні 19-ої позачергової сесії з метою забезпечення належного комплексного благоустрою на території нашої громади, повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

«Правила благоустрою доповнено вимогами щодо впорядкування будівельних майданчиків на час проведення будівельних робіт. Йдеться про дотримання Правил благоустрою саме забудовниками в частині огородження, наявності інформаційного стенда про об’єкт будівництва та початок проведення будівельних робіт, заборони вивезення будівельного сміття тощо. Відтак, відповідальність за це несе суб’єкт господарювання, що здійснює будівництво. Раніше цей пункт не був прописаний у правилах», – пояснює міський голова Сергій Надал.