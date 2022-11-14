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Депутати Тернопільської міської ради затвердили норми до впорядкування будмайданчиків

14.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Цікаво

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Депутати Тернопільської міської ради підтримали внесення доповнення до Правил благоустрою Тернопільської міської територіальної громади.

Відповідне рішення прийняте на засіданні 19-ої позачергової сесії з метою забезпечення належного комплексного благоустрою на території нашої громади, повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

«Правила благоустрою доповнено вимогами щодо впорядкування будівельних майданчиків на час проведення будівельних робіт. Йдеться про дотримання Правил благоустрою саме забудовниками в частині огородження, наявності інформаційного стенда про об’єкт будівництва та початок проведення будівельних робіт, заборони вивезення будівельного сміття тощо. Відтак, відповідальність за це несе суб’єкт господарювання, що здійснює будівництво. Раніше цей пункт не був прописаний у правилах», – пояснює міський голова Сергій Надал.

Так, рішенням передбачено, підприємства та організації, що здійснюються комплекс будівельних робіт зобов’язані на прилеглій території забезпечити, зокрема:

  • влаштування металевого, суцільного, непроглядного, сірого кольору огородження, влаштованого по периметру будівельного майданчика, на якому проводяться земляні, монтажні, демонтажні роботи із встановленням інформаційного стенда (індивідуальні житлові, садові, садибні, дачні будинки та господарські будівлі на відповідних земельних ділянках, об’єкти із класом наслідків СС1, СС2 та СС3);
  • встановлення огорожі, що прилягає до місць проходу людей за межами будівельного майданчика, висотою не менше ніж 2,0 м і обладнаною суцільним захисним козирком із несучою здатністю витримувати снігове навантаження, а також навантаження від падіння дрібних предметів (ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві);
  • ліквідацію написів «графіті» та оголошень, які розміщені на  огорожі будівельного майданчика».

Автор: Роман Васильович

Мітки: правила благоустрою, будівельний майданчик

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