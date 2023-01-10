Де дешевше відправляти посилку з Тернополя: як змінилися тарифи поштових перевізників

З початку нового року деякі поштові перевізники підняли тарифи на відправку посилок. Це пов’язано з подорожчанням пального.

Як відрізняється вартість відправки посилок з Тернополя у різних перевізників?

Дехто підвищив тарифи з початком 2023 року, а у деяких компаніях це зробили ще кільки місяців тому, пише “20 хвилин”.

Укрпошта

Наразі «Укрпошта» не змінювала тарифи на достаку посилок по Україні з нового року. Зростання тарифів відбулося у липні через подорожчання пального та ускладнення логістики. Доставки в межах України подорожчали в середньому на 14%, а в межах області – на 13%.

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А от доставка посилок до Польщі з початком нового року подешевшала. Як повідомили на офіційному сайті https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57835-u-novomu-roci-novi-tarifi-ukrposhta-na-75-znizila-tarifi-na-vidpravlennja-posilok-do-polshi, тепер вартість відправлення посилок з України в Польщу становитиме на 75% менше порівняно з поточною вартістю EMS-доставки (сервіс прискореної міжнародної доставки). Для прикладу, з січня EMS-відправлення вагою до 1 кг коштуватиме 6 дол. США; вагою до 10 кг – близько 8,85 дол, а до 20 кг – до 12,5 дол. Нові тарифи будуть єдиними як для роздрібних, так і для корпоративних клієнтів, незалежно від того, чи ви пересилайте посилки рідним та друзям з особистими речами, чи продаєте товари на польських інтернет-майданчиках покупцям у Польщі. Терміни доставки EMS-відправлень до Польщі складають 7-14 днів.

Нова пошта

Чимало змін вже запрацювали на «Новій пошті». Як повідомили на офіційному сайті, компанія за власний кошт купляє генератори, додаткове обладнання для посилення зв’язку, створює запаси палива, щоб відділення були пунктами незламності, де незалежно від наявності електрики приймають та видають посилки, дають можливість клієнтам підзарядити свої гаджети. Також зважаючи на стрибки цін на паливо та інші витрати, з початку 2023 року відбулися зміни до тарифів. Ось основні зміни:

1. Вартість доставки у відділення та поштомат відтепер буде розраховуватися однаково.

2. Скасували додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні і тепер вона буде безкоштовною. Раніше це коштувало 20 грн.

3. Тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомат становитиме — 55 грн.

4. Посилка між відділеннями та поштоматами по місту:

до 2 кг — 50 грн

до 10 кг — 80 грн

до 30 кг — 120 грн

5. Посилка між відділеннями та поштоматами по Україні:

до 2 кг — 70 грн

до 10 кг — 100 грн

до 30 кг — 140 грн

6. Доплата за доставку/забір кур’єром

для відправлень до 30 кг — +35 грн до тарифу.

за кожні 100 кг для відправлень понад 30 кг — +100 грн до тарифу.

На сайті «Нової пошти» можна розрахувати вартість доставки за допомогою онлайн–калькулятора. Для цього потрібно вказати місто відправки та прибуття посилки, її вагу, розмір коробки, оголошену вартість.

Meest

Вартість доставки посилок по Україні змінилася 22 серпня. Порахувати вартість відпралення буде важче, оскільки калькулятора на офіційному сайті ми не знайшли. Можна скористатися таблицею цін, вибравши відповідні параметри посилки та тарифний пояс.

Також можна дізнатися ціну при створенні декларації онлайн у відповідній вкладці. Після введення даних ви дізнаєтеся вартість відправлення.

Якщо посилка вагою до 30 кілограм, вартість доставки по Україні не відрізнятиметься. Однак якщо вона важча 30 кілограм, потрібно буде визначати тарифний пояс за допомогою таблиці та шукати відповідну ціну.

Де дешевше?

Ми розрахували вартість доставки посилок різними поштовими перевізниками.

Ми порівняли вартість доставки посилки з Тернополя до інших міст України Чортків (у межах області), до Києва та у Одесу. За допомогою онлайн–калькуляторів ми визначили вартість доставки двох умовних відправлень.

Перша посилка – вагою два кілограми. Найдовша сторона коробки – 25 см. Оголошена вартість – 200 гривень.

Орієнтовну вартість доставки порівнюйте на графіці:

Друга посилка має такі характеристики: вага – 30 кг, найдовша сторона коробки – 100 см, оголошена вартість – 1000 грн.