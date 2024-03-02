«Де б не вирішувалася доля України, він завжди був там», – пам’яті Олега Барни

24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення, у селі Білобожниця на Чортківщині відкрили меморіальну дошку загиблому Герою, мужньому воїну, народному депутату 8-го скликання (2014-2019 рр.), справжньому борцеві за волю України Олегу Барні.

Освячення меморіальної дошки, яку розмістили на фасаді школи, де Олег Барна вчителював понад 20 років, відбулося за участі батьків, дружини та дітей захисника. Підтримати родину у такий важливий день приїхали також побратими, однопартійці, друзі та колеги. На дошці викарбували слова: «Будьмо гідні пам’яті Героя».

Рідні і близькі про Олега Барну кажуть так: «Де б не вирішувалася доля України, він завжди був там». Революція на граніті, Помаранчева революція, Революція Гідності… У липні 2014 року добровольцем пішов у ЗСУ в зону АТО, був бійцем 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, командиром мінометного розрахунку. З початком повномасштабного російського вторгнення у 2022-му пішов добровольцем у військкомат, з 25 лютого був командиром гранатометного відділення.

Спершу служив у 44-й окремій артилерійській бригаді ім. Данила Апостола, потім — у 68-й єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша.

Події лютого 2022-го року пригадує дружина Героя Ольга: «Оскільки він за медичними показами не міг бути мобілізований, написав заяву, що просить медичну комісію його прийняти таким, який може захищати Україну. Приїхав додому і почав збирати речі. Звісно, я, знаючи його стан здоров’я, запитала: «Може, ти будеш волонтерити та допомагати, бо армії буде потрібна допомога?». На що чоловік відповів: «Кому допомагати? Нема кому воювати, нема кому захищати».

Син Андрій розповідає, що батько був вимогливим і завжди хотів лише найкращого для них із братом:

«Нас виховували так, що ми повинні відповідати за свої слова, як завжди робив тато. На своєму власному прикладі показував, як треба жити».

Загинув Герой під час штурму позицій ворога на Донеччині 17 квітня 2023 року.