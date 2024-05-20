Данія готова інвестувати у Тернопілля

Днями Тернопільщину відвідала делегація у складі представників гуманітарної місії ОБСЄ, представників українського бізнесу і данських інвесторів. Супроводжував поважну делегацію екс-посол України в Королівстві Данія, уродженець Бережан Михайло Видойник.

На зустрічі з керівництвом обласної військової адміністрації йшлося про зацікавленість зарубіжних гостей в інвестуванні економіки Тернопільщини. За словами директора данської компанії Dancon Group Ukraine Флеммінга Мадсенома, представники тамтешнього бізнесу бачать великі можливості фінансування передусім у будівельні технології, оскільки твердо вірять у перемогу України і швидке відновлення її економічного потенціалу.

Учасники зустрічі обговорювали шляхи вирішення гуманітарних питань і підтримки українських регіонів з боку гуманітарної місії ОБСЄ.

Як відомо, гуманітарна місія ОБСЄ – це той місток між неурядовими програмами, бізнесом та громадами, що покликаний знаходити спільні рішення для вирішення гуманітарних питань та викликів, з якими стикнулася наша країна – наголошували учасники зустрічі.

Виконувач обов’язків начальника Тернопільської ОВА Володимир Важинський зауважив: «Ми високо цінуємо надану гуманітарну, фінансову, військову допомогу та політичну підтримку Королівства Данія у цей непростий для України час. Особливо важливою є готовність данського бізнесу інвестувати в Україну, її відновлення та налагоджувати партнерські зв’язки з нашими підприємствами і громадами».

Варто додати, що цій зустрічі передували кілька раундів переговорів представників тернопільської компанії «Агрікон» із данським послом у Києві Оле Егбергом Міккельсеном. Її представники зазначили: «Співпраця з данськими інвесторами – це синергія українського досвіду та європейських стандартів. І це не просто слова. Команда «Агрікону» брала участь у спорудженні зернових терміналів Чорноморська та в портах Великої Одеси. До повномасштабного вторгнення вела проєкти не тільки в Україні, а й у Польщі, Латвії, Литві. Під час війни «Агрікон» активно задіяний у відновленні роботи зернового коридору та будівництві логістичних комплексів на кордоні з Європою. Зараз намагаємося залучати наших європейських партнерів, аби інвестували в українську економіку, особливо цікаво, щоби вони заходили на наше рідне Тернопілля».