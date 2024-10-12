Цієї неділі буде шумно: У Тернополі виступить SHUMEI

Його пісні очолюють тренди всіх чартів. Купуйте квитки зараз зі знижкою -20% за промо кодом SHUM2024. Дія промокоду та кількість квитків обмежена!

У неділю, 13 жовтня, о 18.00 у ПК Березіль виступить SHUMEI (Олег Шумей).

SHUMEI (Олег Шумей) – яскравий представник новітньої української музики, в якому поєдналися молодість, харизма й талант. Виконання пісні “Біля тополі” підкорило серця мільйонів слухачів, а дует із ZLATA OGNEVICH – “Буревіями” очолив тренди всіх чартів.

Окрім того, SHUMEI випустив два дуети з Тіною Кароль. А нещодавно спільно з Океаном Ельзи, KOLA, Jerry Heil, YAKTAK став частиною нової версії пісні “Той день”, яку Святослав Вакарчук і Океан Ельзи випустили до дня народження гурту.

SHUMEI провів сотні концертів по всій Україні, завдяки яким вдалося зібрати значну допомогу для Збройних Сил України. Приходьте на концерт у своєму місті й розділіть щирі почуття разом з SHUMEI», – говорять організатори.

Квитки: https://bit.ly/SHUMEITER