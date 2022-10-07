В червні депутати Верховної Ради підтримали законопроєкт про заборону продажу російських та білоруських книг, а також раніше ввезеної російської літератури.

Закон вступить в дію з 1 січня 2023 року. «20 хвилин» перевірили, чи є твори авторів-громадян країни-агресорки або написані російською мовою, у найбільших книгарнях нашого міста. Також читайте, як у час війни змінились читацькі вподобання тернополян та чому стрімко зросли ціни на книги.

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Згаданий законопроєкт спільно розробили національні видавці, активісти, книгорозповсюджувачі, посадовці та представники органів виконавчої влади. Пояснюємо, що він передбачає.

Найперше, на території нашої країни заборонили розповсюджувати будь-яку книжкову продукцію, яка виготовлена чи експортується з росії, Республіки Білорусь та тимчасово окупованої території України (винятком є література, випущена там у світ до початку ворожої інтервенції).

Також заборонені книги, що містять твори авторів, котрі були чи є громадянами держави-агресорки після 1991 року (йдеться саме про громадян рф, а не давно померлих письменників, як от Пушкін, Тургенєв чи Достоєвський – прим.). До 1 січня 2023 року можна продавати літературу, надруковану українськими видавництвами, в якій наявні твори авторів-громадян росії.

Книжкові видання видаватимуть та поширюватимуть виключно державною мовою, мовами корінних народів України та Євросоюзу. Інші книги, зокрема російськомовні, мають бути в оригіналі чи перекладені на українську мову.

Розповсюдження видавничої продукції країни-агресорки чи літератури російською мовою, з 1 січня наступного року каратиметься конкретними адміністративно-господарськими санкціями. Це штраф у розмірі двох мінімальних заробітних плат за перший подібний випадок, та у розмірі десяти мінімальних заробітних плат за кожен наступний. Книги взагалі мають вилучити з обігу.

Нагадаємо, що як тільки ввели воєнний стан, в березні Державний комітет телебачення і радіомовлення України опублікував наказ про припинення видачі дозволів на ввезення видавничої продукції, що має російське походження. Також зупинено дію раніше виданих дозволів.

Чи є російська література у книгарнях Тернополя?

Журналісти «20 хвилин» завітали у кілька книгарень та книжкових магазинів нашого міста, аби дізнатись, чи в продажі твори російських авторів чи російською мовою. Ми перевірили книгарню «Є», «Книжкову хату» та «Дім книги». Ще поцікавились у продавців-консультантів, які книги тернополяни зараз купують найчастіше та чи сильно збільшилась їхня вартість через війну. Чи вдалось знайти літературу держави-агресорки на полицях – дивіться на відео і читайте.

Книгарня «Є»

Як нам розповіли, до початку повномасштабного вторгнення ворога у них була невелика кількість російської літератури. Здебільшого – класична проза чи іноземні видання російською мовою. З перших днів війни книги, пов’язані з російською федерацією, прибрали з полиць. Там, де вони раніше стояли, тепер японські комікси та поезія Ліни Костенко, Оксани Забужко, Євгена Маланюка.

– Зараз російської літератури, або написаної російською, в нас немає. Відсутня і російська класика українською мовою. Її загалом мало видавали. Коли за такими книгами звертаються покупці, пояснюємо, що політика книгарні її забороняє. Люди ставляться до цього з розумінням, – каже продавець-консультант Олег.

Щодо читацьких вподобань містян, чоловік додає, що сьогодні популярні психологія, бізнес-видання, детективи американських авторів. Через злочинні дії російських військ ціни на книги зросли. Особливо це помітно щодо новинок.

– Хоча деякі видавництва та друкарні розташовані у містах, які постраждали від ворожих обстрілів, вони продовжують друкувати книги. Можливо, в менших обсягах, ніж у минулі роки, але новинки регулярно виходять. Після 24 лютого вартість літератури піднялась. Я думаю, що це пов’язано з ростом курсу долара, бо папір для книг імпортується з європейських країн, – пояснює нам Олег.

У цій книгарні, що на вулиці Чорновола, до вторгнення росії на територію нашої держави теж були книги російською, але видані українськими видавництвами. Мали декілька дитячих видань і для дорослих читачів. Однак, така література не становила навіть 5% від усього асортименту. Також на полицях стояла класична російська проза (українською), адже твори входили до шкільної програми. З 24 лютого керівництво книгарні наказало зняти з продажу всі російськомовні книги. Тепер тут немає ні перекладів російською, ні творів російських авторів і класики.

– Одним з аргументів путіна є те, що вони захищають російськомовне населення. Тож з початком війни російська мова стала ворожим маркером. Ми зрозуміли, що треба відстояти позиції української мови, та прийняли рішення, що книг російською не продаємо. Видання, випущені видавництвами держави-агресорки, прибрали з полиць та надіслали на склад. Ще зняли з продажу книги російських авторів і всіх тих, хто підтримує агресію рф. В магазині є твори письменників з усього світу, окрім росії, – говорить нам продавчиня-консультантка Ольга.

За її словами, впродовж останніх місяців люди іноді звертались за літературою на російській. Це внутрішньо переміщені особи, яким звично читати цією мовою. Проте, консультанти книгарні в таких випадках пропонують людям українські аналоги не менш цікавих книг. Наприклад, тепер популярні історичні й військові романи, дитячі видання та «легкі» художні книги, що відволікають від новин. На жаль, література значно зросла в ціні. На це вплинуло багато різних факторів.

– Частина складів і видавництв розміщені у зоні активних бойових дій. Через те, що вони не працюють на повну потужність, порушена логістика . Аби книги були доступними для читача, видавництва переходять на бюджетні формати, роблять м’яку палітурку. Це зменшує ціну, – розповідає Ольга.

«Дім книги»

Продавці-консультанти у «Домі книги», що на вулиці Коперника, відмовились говорити на камеру, та розповіли, що у них до початку повномасштабного вторгнення теж були деякі найпопулярніші російські бестселери. Це здебільшого вузькотематична література, наприклад, з психології чи езотерики, яка мало представлена на українському ринку. Роботу книгарні відновили на десятий день війни, і не мавши ще жодної вказівки, прибрали всі російські видання з полиць.

– Про них запитували і досі запитують покупці, переважно переселенці. Але наша позиція однозначна – хоч законопроєкт про заборону російської видавничої продукції в Україні ще не підписаний Президентом, ми її вже не продаємо. На нашому сайті це теж висвітлено, – зауважує продавчиня-консультантка Ірина.

Російської класики в книгарні теж немає. Всіх російських авторів прибрали і просять, щоб книжкові постачальники взагалі не надсилали їхніх творів. Щоправда, тут досі можна придбати видання російською мовою. Вони належать двомовним українським видавництвам – «КСД», київським та харківським тощо. Це здебільшого мотиваційні та художні книги для дорослих, з психології тощо. Їх не заборонено продавати до 1 січня 2023 року. Але, за словами Ірини, вони сподіваються, що коли тираж цієї літератури закінчиться, її більше не везтимуть.

– Маємо натомість книги різними іноземними мовами: англійською, німецькою, польською тощо. Зараз найчастіше купують мотиваційну літературу, романтичні зарубіжні чи українські романи, історичні книги про відомих постатей. Більшість містян через війну вирішили повторити власну історію, – говорить нам Ірина.

Вартість книг, додає вона, дуже змінилась, піднялась ледь не вдвічі. Через це менший наплив покупців. Люди думають, що книги дорогі через магазинну націнку, та це видавнича вартість. В книгарні повісили спеціальну табличку.

– Криза паперу була ще до війни, його везуть з Європи. На ціни на літературу впливає вартість бензину, зміни у логістиці та інші нюанси. Більшість видавництв працює. Є хіба «пробіли» з навчальними підручниками. А так загалом книжковий асортимент великий, є безліч новинок, – каже консультантка.

Яке покарання можливе за продаж російських книг?

Питання розповсюдження книг з рф все ще очікує законодавчого урегулювання. Проєкт про заборону продажу російської та білоруської літератури, а також раніше ввезеної російської літератури, надійшов на підпис до Президента 20 червня, але відповіді досі немає. У липні українські книговидавці написали звернення до Зеленського, в якому закликали його підписати Закон №2309-IX. Авторами звернення є представники видавництв та книжкових мереж, як от «Фоліо», «Лабораторія», «Книгарня Є», «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», «Віват», «Видавництва Старого Лева», «Yakaboo». У ньому йдеться про те, що всупереч пропагандистським наративам росії, Закон не обмежує розповсюдження в Україні книг з оригінальними творами російською чи іншою мовою.