Чотирнадцятий Дія.Центр розпочав роботу в Тернопільській області

У Тернопільській області відкрили 14-й Центр надання адміністративних послуг. Він працює у форматі «Дія. Центр» у Підгороднянській громаді.
Жителям громади надаються 272 адміністративні послуги, серед яких і послуги для ветеранів. Створено 6 робочих місць, повідомляють у Тернопільській облдержадміністрації.
ЦНАП облаштований за вимогами безбар’єрності. Наявний термінал для швидкої сплати адмінзбору, Wi-Fi, електронна черга та ігровий простір для дітей.
«Відкриття Дія Центру у Підгороднянській громаді – це ще один крок на шляху посилення спроможності розвитку місцевого самоврядування працювати на благо мешканців», – зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.
Нагадаємо, за результатами роботи у 2023 році Тернопільщина посідає одне з провідних місць серед регіонів України за напрямком ,,Розвиток ЦНАП”.
За час повномасштабного вторгнення в області відкрито 23 ЦНАПи. Загалом, функціонують 55 ЦНАПів та 139 віддалених робочих місць, які в умовах воєнного стану працюють ще й як Центри турботи, в яких надається консультаційна допомога для ВПО.