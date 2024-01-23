Чотирнадцятий Дія.Центр розпочав роботу в Тернопільській області

У Тернопільській області відкрили 14-й Центр надання адміністративних послуг. Він працює у форматі «Дія. Центр» у Підгороднянській громаді.

ЦНАП облаштований за вимогами безбар’єрності. Наявний термінал для швидкої сплати адмінзбору, Wi-Fi, електронна черга та ігровий простір для дітей.

ЦНАП облаштований за вимогами безбар’єрності. Наявний термінал для швидкої сплати адмінзбору, Wi-Fi, електронна черга та ігровий простір для дітей.

«Відкриття Дія Центру у Підгороднянській громаді – це ще один крок на шляху посилення спроможності розвитку місцевого самоврядування працювати на благо мешканців», – зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

«Відкриття Дія Центру у Підгороднянській громаді – це ще один крок на шляху посилення спроможності розвитку місцевого самоврядування працювати на благо мешканців», – зазначив заступник начальника Тернопільської ОВА Віктор Устенко.

Нагадаємо, за результатами роботи у 2023 році Тернопільщина посідає одне з провідних місць серед регіонів України за напрямком ,,Розвиток ЦНАП”.

Нагадаємо, за результатами роботи у 2023 році Тернопільщина посідає одне з провідних місць серед регіонів України за напрямком ,,Розвиток ЦНАП”.