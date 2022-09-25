Сумна звістка прийшла на Чортківщину. 21 вересня у боях з окупантом загинув навідник кулеметного взводу однієї із бойових бригад, солдат Андрій Горобець із Мельнице-Подільської громади. Герой 1978-го року народження.

У бою Воїн отримав осколкові поранення несумісні з життям, зазначають у Другому відділі Чортківського РТЦК та СП та висловлюють найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця.

«Глибоко сумуємо разом з родиною, – написав у соцмережах начальник відділу, підполковник Богдан Вербіцький. – Вічна пам’ять та слава мужньому Захиснику! Герої не вмирають!»