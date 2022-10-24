Страшна звістка прийшла до на Чортківщину.
У бою з окупантами в населеному пункті Новосадове Донецької області загинув Володимир Горин з Джурина Білобожницької громади.
Воїн – 1968 року народження.
Навколішки чортків’яни зустріли 24 жовтня свого загиблого земляка, Захисника, Героя.
У Соборі верховних апостолів Петра і Павла священнослужителі відправили поминальну панахиду за полеглим Воїном.
- «Як гірко цього року плаче осінь… Плаче за тими, для яких свобода і гідність – найвищі цінності, – зазначають у Чортківській райдержадміністрації. – Яка страшна ціна за право бути вільними людьми на своїй рідній землі! Перед кожним Героєм ми у величезному боргу за наш щоденний спокій! Тому наш обов’язок – гідне вшанування пам’яті кожного, хто віддав на вівтар Вітчизни найцінніше – своє життя!»
Чин похорону Володимира Горина відбудеться у понеділок, 24 жовтня, в селі Джурин.