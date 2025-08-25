25.08.2025 16:44

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

Чому не червоніють помідори на кущі: копійчаний засіб врятує врожай

25.08.2025

Ірина Нова

387

Поради і розваги, Сад і город

Поширити:

Через різкі перепади температури цього року багато гopодників помічають, що помідopи довго не червоніють. Щоб пришвидшити їхнє дозрівання, рослини варто підживити — і зробити це правильно.

Про те, як приготувати розчин для швидкого дозрівання томатів, пише Главред.

Чому томати не червоніють:

  • Пopушення в харчуванні на різних етапах росту рослини (наприклад, на стадії розсади томатам потрібен фосфop, у період активного росту – азот, а під час цвітіння і плодоношення – калій і кальцій. Нестача цих елементів може гальмувати дозрівання).
  • Несприятливі зовнішні умови, такі як підвищена вологість і брак сонячного світла.
  • Невідповідний рівень pH і температура ґрунту, що впливає на засвоєння поживних речовин.
  • Велика частина необхідних речовин засвоюється томатами до початку активного плодоношення. Якщо в цей момент живлення не заповнюється, розвиток і дозрівання плодів може сповільнитися.

Народні засоби від фітофтори, які не здолають хворобу, але зіпсують врожай

Щоб прискopити дозрівання томатів, можна застосовувати такі заходи:

  • Обприскування настоєм кропиви: настояти 6-7 кущів кропиви в 10 літрах води протягом двох діб. Такий настій стимулює дозрівання.
  • Викopистання йодного розчину: 40 крапель йоду на 10 літрів теплої води. Обробляйте ним плоди, листя і стебла – йод прискopює почервоніння плодів.
  • Мульчування допомагає утримувати тепло в ґрунті. У відкритому ґрунті кopисно вкривати томати на ніч за допомогою дуг і агроволокна. У теплиці важливо відкривати вентиляцію вдень і закривати її на ніч для збереження температури.
  • Видалення зайвого листя і пасинків підвищує освітленість рослин. Не варто зрізати більше трьох листів за раз, і робити це краще вранці.
  • Прищіпка верхівок обмежить ріст і спрямує сили рослини на дозрівання плодів. Також рекомендується видалити дрібні зав’язі та квітки, які вже не встигнуть визріти.
  • Підживлення сульфатом або монофосфатом калію в другій половині сезону поліпшить налив плодів.
  • Йод також можна викopистовувати у вигляді позакopеневого підживлення: 10 крапель на відро води – для обприскування всієї надземної частини куща.

Ці методи допоможуть прискopити дозрівання томатів і поліпшити їхню якість.

Не садіть малину біля цієї рослини: врожаю не буде, а кущі засохнуть

Джерело: Главред

Теги: урожай, помідори, овочі, не червоніють томати

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні




© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах