Чому депутати Тернопільської облради вдруге “забивали гол у власні ворота”?

Згадане «дійство» розпочалося не вчора.

Наприкінці пленарного засідання сьомої сесії обласної ради чинного скликання 4 липня нинішнього року тишком-нишком на розгляд депутатів було внесено проєкт № 1182. Представники п’яти депутатських фракцій – депутати О. Боберський, В. Шафранський, Д. Милий, В. Мисик, М.Пінь (троє останніх – працівники виконавчого апарату облради) запропонували доручити голові Тернопільської обласної ради ( у разі його відсутності – першому заступнику (заступнику) голови Тернопільської обласної ради, який здійснює повноваження голови Тернопільської обласної ради) вирішувати окремі питання управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Тернопільської області.

Проєкт був проголосований 44 голосами представників усіх депутатських фракцій, хоча перший заступник голови при голосуванні утримався. І набрав чинності у формі оприлюдненого на офіційному сайті рішення обласної ради від 4 липня 2024 р. № 1048. Серед цих питань: «укладати контракти з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Тернопільської області» (підпункт 1.5 пункту 1); «укладати додаткові договори (угоди) до контрактів з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області щодо продовження строку дії укладених контрактів» (підпункт 1.6 пункту 1).

По-перше. Обласна рада не мала правових підстав голосувати за таке рішення, бо згідно з пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виключно на пленарних засіданнях обласної ради здійснюється «вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників, крім випадків, передбачених І тут виникає резонне запитання, а що не так?. Обласна рада не мала правових підстав голосувати за таке рішення, бо згідно з пунктом 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»здійснюється «вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, що перебувають в управлінні районних і обласних рад; призначення і звільнення їх керівників, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України “Про культуру”.

По-друге. У період дії воєнного стану обласна рада не може доручати першому заступнику (заступнику) голови обласної ради у разі відсутності голови обласної ради укладати контракти, чи укладати додаткові договори (угоди) до контрактів з керівниками об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Тернопільської області, оскільки відповідно до абзацу першого частини п’ятої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» визначено чітко, що “у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб’єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, обов’язковість якого передбачена законом”.

Отож, “звільнивши” М. Головка з посади голови обласної ради вдруге, створена в кулуарах «правляча коаліція» депутатів обласної ради приступила до реалізації своїх планів.

На 13 серпня було скликано засідання трьох постійних депутатських комісій. Озброївшись рішеннями постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, зв’язку, туризму, курортно-рекреаційної та зовнішньо- економічної діяльності, перший заступник голови обласної ради уклав з генеральними директорами (головними лікарями) обласної клінічної лікарні, обласної клінічної психоневрологічної лікарні, обласного клінічного онкологічного диспансеру, Більче -Золотецької обласної лікарні реабілітації ім. В.Г. Вершигори, Заліщицького дитячого центру медичної реабілітації, обласного медичного центру соціально-небезпечних захворювань, обласного центру реабілітації та розвитку дитини, обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики додаткові договори про продовження на 5 років (до серпня 2029 року) дії контрактів, укладених у серпні 2019 року.

Свідомо порушуючи Закони України і статтю 144 Конституції України (Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території. Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду), тимчасове керівництво Тернопільської обласної ради створює в суспільстві обстановку хаосу, що несе загрозу підриву державних інтересів і можливо навіть національної безпеки.

Невже відповідні компетентні органи, що забезпечують захист національної державності, не здатні вжити рішучих дій для виконання в Тернопільській області другого абзацу 144 статті Конституції України і зупинити це свавілля?

Гадаю, що призначений головою Тернопільської обласної державної адміністрації пан В’ячеслав Негода має усі підстави внести Президенту України клопотання щодо ухвалення Верховною Радою України Постанови “Про здійснення Тернопільською обласною військовою адміністрацією, начальником Тернопільської обласної військової адміністрації повноважень, передбачених частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” наступного змісту:

«Відповідно до частини третьої статті 10 та частини третьої статті 15 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” Верховна Рада України постановляє:

1. На період дії воєнного стану в Україні та протягом 30 днів після його припинення чи скасування Тернопільська обласна військова адміністрація, начальник Тернопільської обласної військової адміністрації, крім повноважень, віднесених Законом України “Про правовий режим воєнного стану” до компетенції обласної військової адміністрації, начальника обласної військової адміністрації, здійснюють також повноваження, передбачені частиною третьою статті 10 та частиною третьою статті 15 зазначеного Закону. 2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Василь ФІЯЛКА, голова страйкового комітету НВО «ВАТРА» у 1990 році

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