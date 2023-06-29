Чоловік загинув у власному ліжку: трагедія на Тернопільщині

Бездиханне тіло чоловіка у власному будинку близько 8 ранку 28 червня виявили рятувальники після того, як загасили пожежу.

Про дим із сусіднього будинку на лінію служби надзвичайних ситуацій повідомила жителька Вишнівецької територіальної громади. Вона сказала, що у приміщенні може бути господар. Після того, як пожежники ліквідували полум’я та зайшли до будинку, то на ліжку виявили 78-річного чоловіка.

Попередня причина смерті – удушення чадним газом, а пожежу спровокувало куріння в ліжку. Судово-медичний експерт не виявив на тілі потерпілого ознак насильницької смерті. Сусіди кажуть, що допомагали дідусеві, оскільки він інвалід і мешкав у будинку сам.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до статті 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”. Триває слідство.