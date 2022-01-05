З першого січня в Україні набув чинності державний бюджет-2022, а, отже, доходи та витрати людей зміняться.

Зарплати і податки

Мінімальна зарплата в Україні, як і раніше, складатиме 6500 грн. Оскільки її останнє зростання було у грудні 2021 року, наступне підвищення на 200 гривень заплановане аж 1 жовтня. Така сама ситуація і з прожитковим мінімумом. Зважаючи на те, що він зріс 1 грудня, на початку року він залишиться на рівні 2393 гривні на одну особу. Наступний етап підвищення прожиткового мінімуму запланований на липень. Він зросте на 115 гривень та складе 2508 грн, а під кінець року досягне відмітки в 2589 гривень.

На мінімальних показниках зарплати та прожиткового мінімуму базується сума єдиного податку для ФОПів I та II групи. Станом на 1 січня ФОПи I групи платитимуть 248 грн, а саме 10% від прожиткового мінімуму, ФОПи II групи – 1300 грн, що складає 20% від мінімальної заробітної плати. Єдиний соціальний внесок (22% від мінімальної зарплати) на 1 січня складатиме 1430 грн. З 1 жовтня 2022 року, коли мінімальна зарплата зросте до 6700 грн, то ЄСВ для усіх ФОП у 2022 році становитиме 1474 грн.

Пенсії і соціальні програми

З 1 січня 2022 року зросли мінімальні пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність. Залежно від групи інвалідності виплати становитимуть від 7000 до 14600 гривень. В уряді кажуть, що підвищення охопить 60 тисяч українців.

За словами міністерки соціальної політики Марини Лазебної, у 2022 році також планують переглянути інші програми соціальної підтримки ліквідаторів.

«Щорічну допомогу на оздоровлення не переглядали з 2005 року. Тому у 2022 році Міністерство запланувало її підвищення більше, ніж у 3 рази. Компенсація на харчування не переглядалась з 2015 року. У 2022 році ми вперше з цього часу збільшимо її на 20%», – пояснює чиновниця.

У березні 2022 року має відбутись щорічна індексація виплат для решти пенсіонерів. Перерахувати виплати мають майже для 10 млн українців. Надбавку на 400 гривень отримають пенсіонери віком 75-80 років, на 500 гривень – пенсіонери, старші за 80 років. На це в державному бюджеті передбачено понад 200 млрд гривень. Мінімальний розмір пенсії 2022 року становитиме 2093 гривні.

Вихід на пенсію за віком: правила у 2022 році

З 1 січня в Україні змінено вимоги до страхового стажу, який дозволить громадянам вийти на пенсію за віком.

Як повідомили у Пенсійному фонді України, відповідно до статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років.

У 2021 році право на призначення пенсії за віком мали люди з 28-річним страховим стажем.

У 2022 році (з 1 січня по 31 грудня) право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.

Якщо у людини немає такого стажу, то у 2022 році на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 19 до 29 років.

У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років, така пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку. Звичайно, за наявності зазначеного страхового стажу, а саме: – з 1 січня по 31 грудня 2022 року — від 15 до 19 років, підкреслили у ПФ.

Громадяни, які не накопичили 15 років стажу, зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримувати соціальну виплату. На сьогодні така виплата становить 1854 гривні.

Комунальні тарифи

З 1 січня 2022 року в Україні подорожчають тарифи за розподіл газу. Таке рішення ухвалила Національна комісія, котра здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Тарифи зміняться для споживачів двадцяти восьми газорозподільних компаній і зростуть нерівномірно. З повним переліком тарифів можна ознайомитись на сайті регулятора (nerc.gov.ua).

Щодо інших комунальних послуг, то влада обіцяла не підвищувати тарифи протягом опалювального сезону. Водночас Міністерство економіки склало прогноз зростання цін на енергоносії у 2022 році. Згідно з розрахунками уряду, ціни на опалення можуть зрости на 6%, на воду – на 11%, на газ – на 13%. Ціна наелектроенергію має залишитися на тому ж рівні.