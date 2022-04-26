На Львівщині створили чат-бота, за допомогою якого пильні люди можуть допомогти бійцям протиповітряної оборони

Знайдіть у телеграмі чат-бота @rusrocketfly_bot Щоб стати Вартовим Неба, потрібно авторизуватись через номер телефону. Авторизація одноразова. Важливо: чат-бот реагує лише на номери українських мобільних операторів та працює на мобільній версії додатка Telegram.

Лише коли побачите підозрілий, на вашу думку, літаючий об‘єкт, розкажіть про це:

спершу вибираєте в меню чат-бота об’єкт, який ви помітили: ракету, літак чи безпілотник;

далі бот пропонує вам поділитись своєю геолокацією, ви погоджуєтесь, бот попросить підтвердити ваш намір, підтверджуєте;

спеціально навчені люди з величезною радістю візьмуть в роботу отриману інформацію і з усмішкою дякуватимуть вам за міцний тил.

Розробили цей чат-бот спеціалісти Львівської ОВА спільно з IT-фахівцями, імен яких, з міркувань безпеки, називати не буду.

Нам усім дуже важливо, щоб чат-ботом «Шось летить» почали користуватися якнайбільше уважних людей у всіх регіонах.

На кожне надіслане повідомлення будуть реагувати ті, хто сьогодні зі завзяттям прикриває небо над нами. Тому прошу працювати з ботом лише тоді, коли справді помітили щось підозріле в небі.