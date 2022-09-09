На Тернопільщині посилять охорону об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Зокрема, збільшать кількість військових, які охоронятимуть ці об’єкти.

«На раді оборони розглянули питання охорони наявних об’єктів критичної інфраструктури, які знаходяться під постійною охороною Національної гвардії, територіальної оборони, Нацполіції. Ми розуміємо, що війна триває понад півроку. Військові, які повинні ці об’єкти охороняти, вони повинні бути завжди максимально уважні. Також напередодні зими особливо актуальне питання захисту об’єктів паливно-енергетичного комплексу від атак ворога, адже ми розуміємо, що на них можуть бути націлені атаки».

Додамо, на Тернопільщині майже 400 котелень працюватимуть на альтернативних джерелах енергії. Наразі в області розробляють плани дій на випадок кризи з газом, електрикою та водою.