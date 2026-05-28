У Теребовлі на кілька місяців перекриють центр міста через ремонт мосту та дороги

У Теребовлі з 2 червня планують повністю перекрити рух транспорту через центральну частину міста. Причина — капітальний ремонт мосту на трасі М-19, центральної дороги та оновлення підземних комунікацій.
Про це повідомили у Теребовлянській міській раді.
Йдеться про відрізок дороги:
📍 від світлофора біля церкви святого Миколая до другого переїзду в мікрорайон Сади.
За словами міського голови Олега Продана, роботи охоплять не лише міст біля АТБ, а й центральну вулицю Теребовлі та інженерні мережі.
Ремонт реалізують у межах програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027».
Загальна вартість проєкту становить понад 151 мільйон гривень.
У міськраді наголошують, що фінансування надав Європейський Союз.
«Або ми беремо ці кошти і ремонтуємо місто, або вони просто повертаються в Європу», — пояснив міський голова.
Під час капітального ремонту передбачено:
Частину старої базальтової бруківки використають для облаштування тротуарів, а решту передадуть громаді.
У міській раді повідомили, що на визначених маршрутах об’їзду:
Після завершення робіт Теребовля, за словами Олега Продана, отримає оновлений міст, реконструйовану центральну вулицю та сучасні підземні комунікації.