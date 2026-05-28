У Теребовлі на кілька місяців перекриють центр міста через ремонт мосту та дороги

У Теребовлі з 2 червня планують повністю перекрити рух транспорту через центральну частину міста. Причина — капітальний ремонт мосту на трасі М-19, центральної дороги та оновлення підземних комунікацій.

Про це повідомили у Теребовлянській міській раді.

Йдеться про відрізок дороги:

📍 від світлофора біля церкви святого Миколая до другого переїзду в мікрорайон Сади.

За словами міського голови Олега Продана, роботи охоплять не лише міст біля АТБ, а й центральну вулицю Теребовлі та інженерні мережі.

Проєкт профінансує Європейський Союз

Ремонт реалізують у межах програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027».

Загальна вартість проєкту становить понад 151 мільйон гривень.

У міськраді наголошують, що фінансування надав Європейський Союз.

«Або ми беремо ці кошти і ремонтуємо місто, або вони просто повертаються в Європу», — пояснив міський голова.

Що планують оновити

Під час капітального ремонту передбачено:

реконструкцію мосту на трасі М-19;

ремонт центральної дороги;

повну заміну водопроводу;

оновлення каналізації;

модернізацію системи дощового водовідведення.

Частину старої базальтової бруківки використають для облаштування тротуарів, а решту передадуть громаді.

Для об’їзду введуть обмеження

У міській раді повідомили, що на визначених маршрутах об’їзду:

не дозволять рух великогабаритного транспорту ;

; встановлять обмеження швидкості до 40 км/год.

Після завершення робіт Теребовля, за словами Олега Продана, отримає оновлений міст, реконструйовану центральну вулицю та сучасні підземні комунікації.