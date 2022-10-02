Почесну відзнаку «За заслуги перед Тернопільщиною імені Ярослава Стецька» вручив Главі Української греко-католицької церкви Блаженнішому Святославу Шевчуку очільник Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Такою, наголосив, є вдячність мешканців краю Патріарху за розбудову Української греко-католицької церкви, допомогу збройним силам України, самовіддану підтримку волонтерського руху.

Урочисте нагородження відбулося в Тернопільському обласному академічному українському театрі ім. Т. Шевченка 1 жовтня, відразу після перегляду феноменальної містерії непокори «Голгофа».

Нагадаємо, почесною відзнакою «За заслуги перед Тернопільщиною ім. Ярослава Стецька» нагороджують мешканців Тернопільщини, громадян інших областей України або іноземців, які особистою участю внесли значний вклад у розвиток Тернопільської області, окремих її районів, сіл, селищ і міст, а також установ, організацій і підприємств усіх форм власності тощо.

Першим нагороду отримав третій Президенту України Віктор Ющенко.