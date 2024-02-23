Безпека передусім, або Чому важлива якісна система оповіщення

З початком повномасштабної війни українці зіткнулися з чималими труднощами. Готувалися, готувалися, але готові не були. Реаліями стали ракетні обстріли, про які нам оповіщали старі радянські сирени, гучномовці з будинків культури, автомобілі з гучномовцями і навіть церковні дзвони. Проте не завжди такий метод оповіщення є вчасним та інформативним. Не всі могли, як належить, зреагувати на небезпеку.

Ми поспілкувалися з Олегом Ниткою, керівником ТОВ «Українське інформаційне агентство «Вуличне радіо», яке є виробником сучасних систем оповіщення населення, про те, яку небезпеку несуть неякісні, застарілі сирени.

«Згідно з планом заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 липня 2018 року №488-р, усі громади до грудня 2024 року повинні провести реконструкцію та впровадження в експлуатацію місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення. Це важливо знати», – зазначив Олег Богданович.

Пан Олег каже, керівникам громад надзвичайно важко розібратися в цих нормах, оскільки документів дуже багато, а чіткої схеми дій чи інструкції немає.

Громади часто стикаються із браком інформації про те, як правильно створити якісну систему оповіщення, тому двічі на місяць фахівці ТОВ «Вуличне радіо» організовують вебінари, під час яких представникам громад дають покрокові інструкції, як створити дієву місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення (МАСЦО).

До слова, на сьогодні обладнання ТОВ «Українське інформаційне агентство «Вуличне радіо» встановлене й успішно працює в таких містах як: Тернопіль, Рівне, Івано-Франківськ, Дубно, Козятин, Долина, Мирогоща, а також у громадах: Байковецька, Товстенська, Нагірянська, Сатанівська, Закупинецька, Старокостянтинівська, Старосинявська, Теофіпольська, Чемеровецька, Богородчанська, Гощанська, Хорольська, Сарненська, Дубівська, Вишевицька, Куяльницька, Чугуївська та інші.

Олег Нитка розповів, що до війни, на жаль, ніхто не задумувався над такою річчю, як система оповіщення. З початком повномасштабної війни почали створювати системи нашвидкуруч. Проте не можна вважати системою оповіщення все, що може видавати гучні звуки. Ні церковні дзвони, ні колонки в клубах, ні навіть автомобіль, котрий має на даху гучномовці, не замінять повноцінну систему оповіщення.

Візьмемо найпоширеніший спосіб оповіщення за допомогою електромеханічної сирени, звук якої нам добре відомий. На сьогодні це вже застаріла система, яка не відповідає нормам. Зокрема, в Положенні про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2017 р. №733, йдеться: «Для привернення уваги перед доведенням до населення інформації про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації передається попереджувальний сигнал «Увага всім», а саме уривчастий звуковий сигнал». Отже, звук відомої нам сирени призначений виключно для того, щоб привернути увагу людей. «Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція відповідних повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайної ситуації, способів та дій захисту від неї». Законодавець чітко передбачив, що після сигналу «Увага всім» (звук сирени) обов’язково має бути і голосове повідомлення про подію, що сталося.

До прикладу, уявімо, що ворог використає, скажімо, важкий газ. Яким чином цю інформацію можна повідомити з допомогою сирени? Жодним. А тепер спрогнозуємо дії людей. Вони чують сингал «Увага всім», і що роблять? Правильно, спускаються в укриття. Що робить важкий газ? Також опускається на землю і в пустоти під нею! А це може призвести до загибелі людей. Водночас нам потрібно було повідомити людей, щоб вони підіймались якомога вище. Це ж стосується і паводків. Таким чином, ми бачимо, що система оповіщення, побудована на основі сирен, морально і технічно застаріла. Сучасні реалії змушують змінюватися.

Інший приклад. Звичайна сирена живиться від трьох фаз на 380 вольт. Відповідно, нема світла – нема оповіщення. Водночас наше обладнання продовжує працювати. А чому? Тому, що має акумуляторні батареї. Тож, якщо відбувається вимкнення світла, обладнання продовжує працювати. Якщо все-таки вирішили встановити сирену, що потрібно зробити, щоб вона працювала після вимкнення електроенергії? Поставити генератор з АВР, щоб він запустився, коли нема світла. Туди потрібно завозити паливо, постійно обслуговувати, прокласти комунікації. Тобто витратити колосальну суму грошей на те, що все одно не відповідатиме нормативним документам.

Окрім того, існує визначена методика. Інформувати потрібно не лише про реальну загрозу, а й про ризик її виникнення. Тобто система оповіщення має транслювати і попереджувальну інформацію.

«Як приклад, хочу навести роботу Чугуївської громади, з котрою ми співпрацюємо. Вони транслюють чіткі правила поведінки у разі тих чи інших небезпек, як, скажімо, радіоактивного чи хімічного ураження, або у випадку виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого пристрою. Таким чином, люди володіють бодай елементарними знаннями, які здатні врятувати життя», – зауважив пан Олег.

Олег Нитка зазначив, що через брак фінансування громади вимушені закуповувати обладнання, зважаючи на ціну. До прикладу, сирена коштує 21-25 тисяч гривень, блок керування – 15 тисяч, а ще монтаж, генератор, обслуговування… І це за пристрій, котрий морально і технологічно застарів. Пристрій, котрий може лише привернути увагу людей.

Якщо нашим читачам буде цікаво, то в наступних номерах газети ми проведемо детальний аналіз вимог до системи оповіщення.

Стосовно обладнання, котре пропонує ТОВ «Українське інформаційне агентство «Вуличне радіо», зазначимо, що воно відповідає усім вимогам, та має низку переваг над аналогами інших виробників. Виготовляють його в Україні, воно має відповідні сертифікати, власне програмне забезпечення українською мовою і, як зазначено вище, – 2-3 резервні канали зв’язку. Передає не лише звук сирени, а й голосове повідомлення. Передбачена можливість управління з будь-якої точки і будь-якого пристрою. Для громад, які не мають змоги організувати цілодобове чергування, є можливість роботи в автоматичному режимі. Певна річ, передбачене гарантійне та постгарантійне обслуговування. І зрештою, після війни, у такий довгоочікуваний для всіх українців мирний час систему можна використовувати як інформаційне радіо громади.

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