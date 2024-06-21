Без батька залишились дві донечки: сьогодні на Тернопільщині попрощаються з воїном Іваном Сиротою

Тернопільщина знову у скорботі, 19 червня після важкої хвороби зупинилося серце військовослужбовця із села Застіноче Івана Сироти.

Військовослужбовець захищав Україну від російського загарбника з квітня 2022 року. Службу ніс у розвідці. 30 червня йому мало б виповнитися лише 43 роки. Молодий, повний мрій та планів на майбутнє, які, на превеликий жаль, вже не збудуться…

Теребовлянська міська рада висловила співчуття рідним та близьким захисника.

“Сил та витримки Вам пережити страшну й непоправну втрату! Низько схиляємо голови у глибокій скорботі!”, – ідеться у зверненні міської ради. – “Невимовний біль, безмежна скорбота, вічна і світла пам’ять мужньому Герою, люблячому чоловікові, батькові, синові, братові!”.

Боєць зростав у багатодітній сім’ї, в якій було п’ятеро дітей. У нього залишилися дружина Марія, донечки Анастасія (13 років) та Аліна (11 років), мама, дві сестри, двоє братів.

Чин похорону воїна відбудеться сьогодні, 21 червня, о 15-й годині.

20-21 червня 2024 року на території Теребовлянської міської територіальної громади оголошені Днями жалоби.