Віддав життя за Україну: на фронті загинув воїн з Тернополя

Захищаючи рідну землю від ворога, на Харківському напрямку загинув 42-річний тернополянин Віталій Савич.

Сумну новину повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“З болем та сумом повідомляємо про втрату. На фронті загинув воїн Савич Віталій Андрійович (21.02.1982 р.н.). Життя Героя обірвалося 12 червня під час виконання бойового завдання у Харківській області. Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким захисника. Вічна та світла пам’ять нашому Герою!” – – повідомив очільник міста.