Дорожньо-транспортна пригода трапилася 23 жовтня на автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече.

За попередніми даними, близько опівдня водій «Volkswagen passat» виїхав на зустрічну смугу, щоб уникнути зіткнення з «Mazda 6», що здійснювала обгін вантажівки.

Як наслідок, «Volkswagen» врізався в «Камаз 5320».

«45-річний пасажир іномарки загинув на місці події, – зазначають у полції. – Ще одного пасажира – шпиталізували».

У водіїв, причетних до автопригод, взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. ДТП внесли в ЄРДР, згідно з частинами 1 та 2 статті 286 ККУ.

Триває слідство.