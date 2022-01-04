Освячено новий престіл

Наприкінці грудня владика Димитрій Григорак, ЧСВВ-єпарх Бучацький відвідав парафію Всіх святих українського народу с. Поділля Товстенського деканату, що на Заліщанщині. Владику зустрічали парафіяни зі своїм душпастирем, деканом Товстенського деканату о. Борисом Стасюком.

Преосвященний владика очолив архієрейську Літургію та здійснив освячення нового престолу, проскомидійника і тетраподу.

Завдяки сприянню керівника ТзОВ «Маяк» Володимира Ландяка та місцевої парафіянки Ганни Базів і її родини церква обновилася та засяяла у всій своїй красі.

Владика Дмитро Григорак подякував місцевим жертводавцям та побажав щедрих Божих благословінь, здоров’я та многих літ життя.

Архієрейське Богослужіння у Свято-Амфілохіївському монастирі в Малій Іловиці

1 січня, у 51-у річницю упокоєння преподобного Амфілохія Почаївського, Високопреосвященнійший Нестор, архієпископ Тернопільський і Кременецький, звершив Божественну Літургію у Свято-Амфілохіївському чоловічому монастирі у с. Мала Іловиця Шумського району. Йому співслужили Шумський благочинний протоієрей Миколай Бабій, Лановецький благочинний протоієрей Ігор Шаринський, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич, доцент кафедри філософії та культурології Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича протоієрей Миколай Лагодич, насельник монастиря ієромонах Митрофан, духовенство Тернопільської та інших єпархій.

У храмі молилися паломники з різних куточків Тернопілля.

Під час Божественної Літургії, а також у молебні на початок нового року були піднесені молитви за добробут українських родин та за здоров’я українських воїнів-захисників.

Також архієрей прийняв Віфлеємський Вогонь миру від представників національної скаутської організації «Пласт».

Амфілохій Почаївський зцілював вояків УПА і дочку Сталіна

Амфілохій Почаївський (у світі Яків Варнавович Головатюк, 10 грудня 1894, село Мала Іловиця, на Шумщині – 1 січня 1971, там само) — священник, схиігумен Почаївської лаври. Святий, чудотворець, старець, допомагав пораненим воякам УПА. За молитвами отця Йосифа (під цим ім’ям пострижений у чернецтво) зцілялися каліки, глухі, сліпі та душевнохворі.

Після закінчення німецько-радянської війни зазнав переслідувань радянської влади. У 1962 р. міліція запроторила о. Йосипа в Буданівську психлікарню. В палаті було 40 хворих, йому вводили ліки, від яких усе тіло розпухло. Численні листи людей, клопотання дочки Сталіна Світлани Алілуєвої (раніше зцілив від душевної хвороби) дали змогу отцю Йосипу покинути стіни лікарні. Почав жити у свого племінника в родинній Іловиці. Дізнавшись, де перебуває старець, до нього почати приїжджати хворі.

У отця Йосипа було 19 племінників і племінниць. Місцева влада підмовила одного з них, тракториста; вивіз отця за село на болото, вкинув у воду. Його знайшли непритомним, відвезли в лавру, вночі постригли в схиму з ім’ям Амфілохій – на честь святителя Іконійського, пам’ять якого відзначала Церква цього дня. Ніхто не думав, що старець доживе до ранку – сила Божа поставила отця на ноги.

Під осінь 1965 р. він оселився в племінниці Ганни. У дворі влаштував високу голуб’ятню, під нею – маленьку каплицю, перед якою служив молебні, освячував воду, зцілював людей.

Помер подвижник 1 січня 1971 року. Незадовго до смерті старець казав, щоб усі приходили на його могилу зі своїми потребами і хворобами, обіцявши і після смерті не залишати нужденних його молитовної допомоги.

Додамо, що 2022 р. виповнюється 10 років з часу заснування в Малій Іловиці чоловічого монастиря. 8 січня 2012 р. на батьківщині преподобного Амфілохія, на місці, де він заповідав, було закладено наріжний камінь під будівництво храму та монастиря. 23 листопада 2013 р. храм освячено. У дні вшанування преподобного Амфілохія Почаївського, 1 січня і 12 травня, в Малій Іловиці відбувається архієрейська Літургія і паломництво.