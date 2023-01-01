Алкоголь і авто… Через скільки часу можна за кермо?

Універсального коефіцієнта розрахунку, який скаже вам, скільки можна випити й потім сісти за кермо – немає. Кожен організм реагує по-різному. Має значення вага людини, норма пиття, що вона їла та скільки спала напередодні.

Онлайн-калькулятори дають тільки приблизні значення, а правду покаже тільки якісний алкотестер, пише Радіо Трек.

В середньому організму людини потрібно дві-три години, щоб спалити 20 г чистого спирту. Це 50 г горілки. У 100 мл вина міститься 12 г етанолу, а в пиві – 25 г.

У жінок алкоголь виводиться з організму повільніше.

Дехто вважає, що якщо напередодні добре випити, але багато поїсти, а вранці прийняти холодний душ і ситно поснідати, то можна сміливо сідати за кермо. Але це не так.

Доведено, що чим більше ви їсте, тим довше алкоголь виводиться з організму.

Пиво, вино, горілка: скільки проміле

Наводимо середні й орієнтовні значення для чоловіка зростом 180 см та вагою 80 кг:

Три чарки горілки, випитих за годину. Початок розпивання о 20:00. Алкотестер покаже о 22:00 – 0,69. Результат 0,0 проміле лише о 3:30.

Чотири бокали пива, випитих з 20:00 до 22:00.О 23:00 алкотестер покаже 1,28 проміле. Організм не позбудеться алкоголю до 8:30.

Келих вина і 0,5 горілки, випиті з 17:00 до 23:00. Проміле опівночі – 2,21. Результат 0,0 з’явиться на алкотестері лише о 16:30.

Одна чарка горілки. Через годину після вживання — 0,27 проміле.

Одне пиво. Через годину після вживання — 0,38 проміле.

От тепер і думайте, коли можна за кермо…