«Агрон» та ФК «Борщів» – фіналісти кубку області

7 серпня відбулись матчі-відповіді 1/2 фіналу кубка Тернопільської області з футболу 2024 року.

«Агрон» (Великогаївська громада) – «Поділля» (Васильківці) – 5:1 (1:0).

Голи: Богдан Семенець (5), Тарас Гром’як (63, 79), Андрій Скакун (82, 87) – Сергій Мельник (56, з пен.).

Результат першого матчу: «Поділля» (Васильківці) – «Агрон» (Великогаївська громада) – 0:1.

ФК «Борщів» – «Медобори» (Зелене) – 4:1 (2:1).

Голи: Андрій Трух (10), Владислав Тимощук (45+1), Ростислав Гришак (60), Артем Гайдаш (76) – Михайло Дичко (45+4, з пен.).

Вилучені: Андрій Бойчук (43, «Медобори»), Ігор Бадло (43, оф. представник).

Результат першого матчу: «Медобори» (Зелене) – ФК «Борщів» – 1:1

Таким чином, у фіналі, 15 серпня, зіграють ФК «Борщів» та «Агрон». Матч відбудеться у Борщеві.