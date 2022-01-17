На конференції УДАРівці виснули делегатів з Тернопільщини на масштабний з’їзд партії «УДАР» Віталія Кличка, який відбудеться в столиці на початку лютого.

Під час зібрання також дискутували про небезпечні виклики, які постали перед Україною, обмінювалися думками щодо того, як зробити державу сильною, а рівень життя українців – гідним.

«Коливання ціни на газ, здорожчання комунальних послуг та продуктів харчування, війна – перед Україною постало чимало викликів, на які необхідно вчасно та правильно реагувати. За останні 4 місяці громадяни скотилися за межу бідності. У період свят бувало й таке, що люди не відчиняли двері колядникам. Чому? Бо не мають засобів для існування. Аби наша держава була сильною, ми з вами маємо побудувати сильну партійну організацію, не стояти осторонь того, що відбувається. Кожен з нас має стати поводирем, який буде нести відповідальність за громадян не тільки перед виборами, а й після них», – зазначив голова Тернопільської обласної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Микола Люшняк.

Окрім цього, на заході обговорили законопроект, що пропонує відновити змішану систему виборів, який днями зареєстрували у Верховній Раді. Партійці вважають, що таке рішення стане кроком назад у розвитку демократичної системи країни.