9 листопада у Тернополі презентують освітній артпростір «ЛІРА»

У неділю, 9 листопада 2025 року, Освітній артпростір «ЛІРА», що об’єднує освітні та арт-терапевтичні ініціативи, проведе День відкритих дверей. Захід відбудеться під провідним гаслом «ВІДНОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ МИСТЕЦТВО» і покликаний продемонструвати можливості творчості як інструменту підтримки ментального здоров’я та особистого розвитку в умовах викликів воєнного часу.

«ЛІРА» позиціонує себе як інклюзивний простір, де дорослі та діти можуть навчатися різним видам мистецтва, отримуючи водночас необхідну психологічну підтримку та ресурси. Унікальність закладу полягає у поєднанні класичної мистецької освіти з інноваційними арт-терапевтичними методиками.

Програма дня насичена безкоштовними майстер-класами, прослуховуваннями та презентаціями, які охоплюють усі ключові напрямки «ЛІРИ»:

11:00 – 14:30: Для талановитих початківців:

прослуховування по класах: вокалу, фортепіано, хорового співу;

знайомство з музичними інструментами: прослуховування по класу бандури та скрипки;

практичні майстер-класи з образотворчого мистецтва та культури мовлення.

15:00 – 16:30: Для підтримки та відновлення:

арттерапія для дітей;

презентація освітніх програм для жінок: «Турбота про ментальне здоров’я» та «Мистецтво здорового харчування» – ініціативи, спрямовані на відновлення ресурсу в умовах сьогодення;

знайомство з викладачами по класу гітари, акторської майстерності та ораторського мистецтва.

17:00 – 18:30. Презентація Освітнього артпростору «ЛІРА»:

закрита сесія (вхід за запрошеннями), де будуть представлені стратегічні напрямки розвитку артпростору, освітні проекти та можливості співпраці.

Як стверджує Лариса Римар, засновниця Освітнього артпростору «ЛІРА»: «Наша місія — не просто навчити мистецтву, а дати людям інструмент для самозцілення. В умовах війни творчість стає нашою опорою, а артпростір «ЛІРА» — тим безпечним місцем, де можна відновити свою внутрішню гармонію. Ми запрошуємо всіх бажаючих – дітей та дорослих – приєднатися до нас і відкрити для себе цілющу силу мистецтва!».