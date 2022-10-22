Камери автофіксації порушення Правил дорожнього руху запрацювали в обласному центрі кілька років тому. Ці камери, зокрема, фіксують перевищення швидкості водіями авто.

Якою є похибка у камер під час вимірювання швидкості та який штраф світить водіям?

У Кодексі України про адміністративні правопорушення встановлено, що штраф за перевищення швидкості потрібно сплатити, якщо водій їхав понад 20 кілометрів за дозволену швидкість.

Крім цього, відповідно до національного стандарту, межі доступної похибки вимірювання швидкості авто встановлені як ±3 км/год. Тобто, 3 кілометри спеціально закладено на похибку роботи камери автофіксації.

Таким чином виходить, що у населених пунктах, де максимальна дозволена швидкість руху становить 50 км/год, порушенням вважатиметься їзда понад 73 км/год (50+20+3 км/год).

У такому випадку стаття 122 Кодексу передбачає штраф у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів (340 гривень). Однак, якщо встановлена швидкість перевищена на понад 50 км/год, то штраф становить 1 700 гривень.

Оплатити штраф потрібно протягом 15 днів, однак якщо зробити це протягом 10 днів, заплатити можна менше – 50%. Якщо штраф не оплатити взагалі, його розмір подвоюється.

З 13 жовтня на автомобільних дорогах України побільшало радарів вимірювання швидкості. Відтепер TruCAM з’явилися на дев’яти нових ділянках, а замінили на чотирьох.

На Тернопільщині також встановили додаткову камеру з автофіксації швидкості, на аварійно-небезпечній ділянці.

Де знаходяться TruCAM у Тернопільській області: