8 об’єктів нерухомості, 2 елітних авто та понад 3 мільйони готівки: декларація голови Тернопільської РДА

Голова Тернопільської районної державної адміністрації Ярослав Матвійчук оприлюднив свою щорічну декларацію за 2024 рік. У ній — чималий перелік майна, стабільні грошові “подарунки” від синів і готівка на мільйони.

Родина Матвійчуків володіє будинком у Смиківцях площею 215 кв. м, цехом у Кам’янках і комерційним приміщенням у Ступках. Загалом — вісім об’єктів нерухомості, включно з земельними ділянками у трьох громадах Тернопільщини. Автопарк — два “Mercedes-Benz”: Е-класу 2012 р.в. та ML-класу 2015 р.в.

У 2024 році Ярослав Матвійчук заробив 688 тисяч грн (у середньому 57 тис. на місяць) — удвічі більше, ніж у 2023-му. До того ж, отримав 164 тисячі гривень пенсії. Але найбільший дохід — грошові подарунки від синів: 800 тисяч гривень. Такі “вливання” повторюються щороку ще з 2021-го.

Попри мільйонні доходи, банківський рахунок родини містить лише 12 гривень. Основні заощадження — 3 мільйони 270 тисяч гривень — зберігаються готівкою. У декларації не вказано доходів від підприємницької діяльності дружини чи синів, хоча сам Ярослав Миколайович раніше натякав на їхню бізнес-активність.