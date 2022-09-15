Історії міст, сіл, хутірців, вражаючі долі людей, спогади й емоції… Усе це – в кадрі документальних стрічок, родом з Тернопільщини.

Підбірка найвідоміших з них:

1. «ТАРНОПОЛЬ – МІСТО ЯКОГО НЕМА»

Створена в 2014-му стрічка оповідає про довоєнний Тернопіль. Такий собі шпацер затишними вулицями того міста, що зосталося тільки в пам’яті.

Спогадами діляться четверо старожил. Розповідають про мешканців, визначні місця, культуру, традиції.

Режисери та автори ідеї Тарас Циклиняк, Василь Мізюк, Андрій Кулян.

2. «СТАХО-ВАР’ЯТ З ТАРНОПОЛЯ»

Стрічка створена до 475-річчя Тернополя місцевим краєзнавцем Тарасом Циклиняком (Соломон Вайсберг). Охоплює часовий проміжок 1930-50-их років.

У понад двогодинному кіно – згадки шести тернополян про Тернопіль довоєнний, під час Другої світової війни та опісля.

У «головній ролі» – «патентований злодій», легендарний «медвежатник», корінний тернополянин Стахо-вар’ят. Його справжнє ім’я – Станіслав Браніцький. Жив, кажуть, десь на «Оболоні», був кремезним, любив посидіти в барі, пожартувати, мав тачку, в якій возив макулатуру, часто потрапляв у різні перипетії.

3. «ЗЕМЛЕ МОЯ – ТЕРНОПІЛЬСЬКА»

Одна з найдавніших стрічок. Своєрідна кінохроніка, знята у 1983-му. Через історії людей оповідає про місто й край радянського періоду.

Оцифрування відео здійснив тернопільський краєзнавець Антон Марчевський.

4. «НЕЗВИЧАЙНА ПРОГУЛЯНКА АБО МАЛЕНЬКІ ІСТОРІЇ НЕЗВИЧАЙНОГО МІСТА»

Короткометражний документальний фільм, створений за текстом книги Любомири Бойцун «Тернопіль у плині літ».

Оповідає про втрачені архітектурні споруди та культові цінності міста. Стрічка є своєрідною віртуальною мандрівкою старими і навіть вже неіснуючими вулицями, будинками та пов’язаними з ними подіями.

5. «ЗАРВАНИЦЯ. ДУХОВНИЙ МАРІЙСЬКИЙ ЦЕНТР»

Стрічка розповідає про один із чотирнадцяти Марійських центрів світового значення. Створена в 2013-му мультимедійною студією «Свічадо»

У кадрі – історія Зарваниці, її руйнування та піднесення, численні чуда та отримані зцілення, віднайдення душевного спокою і надії мільйонами паломників.

6. «ЗАРВАНИЦЯ»

Документальний фільм-подорож. Дебют режисерів Романа Хімея та Яреми Малащука.

У кадрі – прочани, які 7 днів йдуть з села Криворівня, що на Івано-Франківщині, до Зарваниці на прощу.

На Тернопільщині відбувалися зйомки частини стрічки.

На екрани фільм вийшов у 2021-му.

7. «СВЯТИТЕЛЬ І ПАТРІОТ»

Розповідь про вояка УПА, Митрополита Іоана Боднарчука, котрий народився, жив і працював деякий час на Тернопіллі.

Режисер та сценарист фільму – тернопільська журналістка Олена Брода. Зйомки відбувалися наприкінці 2013 року.

8. «ВЛАДИКА МИХАЇЛ САБРИГА. ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА».

Стрічка знята у 2018-му мультимедійною студією «Свічадо» на замовлення Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. Містить унікальні відомості про життя та архієрейське служіння блаженної пам’яті єпископа Михаїла.

Основою фільму є інтерв’ю з єпископом, що збереглося в Інституті історії Церкви УКУ. Спогадами також ділиться молодша сестра владики Галина та люди, що були близькі з ним від часів підпілля й легалізації УГКЦ.

Співавторкою фільму є журналістка Оксана Небесна.

9. «СПОВІДНИК ВІРИ»

Стрічка оповідає про життєвий шлях і служіння засновника та настоятеля Тернопільського Свято-Троїцького духовного центру ім. Данила Галицького, очільника громадського руху «Українські святині — українському народу», митрофорного протоієрея ПЦУ Анатолія Зінкевича.

Спільно з дружиною Наталею він виховав п’ятеро синів та доньку. Троє синів обрали священничий сан і нині трудяться на духовній ниві. Найстарший — архієпископ Дніпровський і Криворізький Симеон ПЦУ. Молодший брат о. Анатолія – митрополит Луцький Михаїл.

У фільмі режисера Макса Мельника, знятому в 2019-му, – спогади близьких та рідних о. Анатолія.

Фото з відкритих джерел.

10. «ДОРОГА В КАРПАТИ»

Фільм оповідає про боротьбу воїнів УПА з енкаведистами.

Триває друга світова війна. Фронт уже перемістився в Європу. Повстанці вирішують іти рейдом в Карпати, щоб там продовжити боротьбу. Вони проходять вишколи в лісах Бережанщини. Та їх зраджують. Каральні загони оточили українських воїнів. Прикриваючись кількома жінками-заручницями, ворог відкрив вогонь… Як склалася доля воїнів УПА?

Стрічка заснована на реальних спогадах очевидців. Зйомки стартували в 2021-му. Відбувалися в Юстинівці, що на Підгаєччині, й поблизу Тернополя.

Режисер фільму та автор ідеї – Михайло Ухман.

Фото з відкритих джерел.

11. «КАРІТАС ТЕРНОПІЛЬ» – 25»

Стрічка про історію становлення, проєкти та колектив благодійного фонду «Карітас Тернопіль». Зйомки відбулися в 2020-му. Співтворці – Макс Мельник, Аліна Муц, Наталія Чорна.

У кадрі – історії, від яких щемить серце, унікальні архівні матеріали, та практики, що змінили чимало доль.

Фото БФ «Карітас Тернопіль».

12. «ПЕЧЕРНІ»

Фільм-експедиція, створений у 2021-му командою «Суспільного» в Тернополі. Ідея – продюсерки Зоряни Биндас. Виконавчі роботи зі зйомок проєкту здійснював Тарас Савчук.

У кадрі – справжнє життя спелеологів, процес дослідження печер, емоції та відчуття. Для зйомок фільму знімальна група спільно зі спелеологами спустилася у печеру «Озерна» й пробула під землею декілька днів без жодного зв’язку зі зовнішнім світом.

13. «ДВОКОЛІСНІ ІСТОРІЇ»

Фільм-виклик, героями якого стали продюсерка «Суспільного» в Тернополі й водночас авторка стрічки Зоряна Биндас та її колега Ростислав Фук. На велосипедах за чотири дні вони мандрують Тернопіллям. Проїжджають міста, містечка, села й хутірці. Знайомляться з їхніми мешканцями, побутом, говіркою, туристичними принадами. Потрапляють у витіюваті історії та роблять для себе чимало відкриттів.

Над виробництвом проєкту також працював тернопільський медійник Тарас Савчук.

14. «НЕ СВЯТІ ГОРШКИ ЛІПЛЯТЬ»

Фільм про Міжнародний фестиваль гончарів «Не святі горшки ліплять», створений у 2021-му в рамках однойменного проєкту за підтримки УКФ.

Стрічка передає атмосферу одного з найунікальніших фестивалів України та розповідає про його учасників.

Творці – команда організаторів фестивалю.

Фото з відкритих джерел.

15. «МИСТЕЦТВО ЖИТИ»

Цикл із 12 документальних короткометражок, що оповідають про майстрів із Тернопільщини. Герої сюжетів: лялькарки Людмила Павлова, Ірина Вербіцька, Олена Задорожна; писанкарка Ірина Харатін; гончар Василь Бардачевський; малярка Тетяна Балбус; вишивальниця Вікторія Кривоніс, а також Лариса Бойчун, яка плете з лози; Віктор Лупійчук, що займається різьбленням на деревині; Галина Дудар, котра творить витинанки.

Творці стрічки – Максим Мельник та Уляна Джигринюк. Знято цикл у 2021-му в рамках проєкту «Створюй із Суспільним».

16. «ІСТОРІЇ (НЕ)ЗАБУТИХ СІЛ»

21 короткометражка, що оповідає про села й хутори Тернопільщини, які зникають із карти. У кадрі – історії старожилів, які мешкають там усе життя.

Проєкт на замовлення «Суспільне Тернопіль» виготовила ПП «Файне місто».

17. «ОРНАМЕНТИ ДОЛІ»

Стрічка, приурочена 75-тій річниці депортації етнічних українців з Польщі. Створена, зокрема, за сприяння ГО Всеукраїнське товариство «Лемківщина» та Музейного комплексу «Лемківське село».

У кадрі – історії людей, спогади, елементи реконструкції подій 1944-го.

Основу картини становлять матеріали, зібрані під час експедиції «Спадок», яку здійснювала команда та знімальна група ТО КП «Фірма «Кінодністер».

Творці стрічки Олена Мудра, Володимир Демкович, Антон Марчевський, Степан Градовий, Наталія Музичук.

18. «ЛИЦАР ОБОВ’ЯЗКУ І ЧИНУ. МИХАЙЛО ГАЛУЩИНСЬКИЙ»

Режисерський дебют фотохудожника, представника ТОКП «Фірма «КіноДністер» Михайла Урбанського. Творив його спільно зі Степаном Градовим, Наталією Музичук, Володимиром Демковичем, Лесею Заморською, Володимиром Надозірним, Наталія Шкляр, Анною Ковалишин, Віталієм Ручковським та Павлом Гончуком.

Стрічка розповідає про українського педагога, просвітянина публіциста, культурно-освітнього і громадсько-політичного діяча, першого коменданта Легіону УСС, віце-маршала сенату Польської Республіки Михайла Галущинського.

Робота над фільмом тривала впродовж року. Зйомки відбувалися у Звинячі, що на Чортківщині, де народився перший комендант УСС, в Кутківецькому лісі й Тернополі.

На фото – актор Тернопільського драмтеатру Сергій Бачик у ролі Михайла Галущинського.

19. «ЖИТТЯ НА ЧИСТОВИК»

Фільм-спогад про сценографа, скульптора, живописця, заслуженого діяча мистецтв України Казимира Сікорського.

Режисер – Анатолій Крохмальний. Стрічка створена в 2015-му командою телеканалу «TV-4».

20. «ЖИВА УПА. ТЕРНОПІЛЬЩИНА»

Чотири документальних теленариси про учасниць УПА родом з Тернопільщини. А саме – зв’язкових провідника УПА Романа Шухевича Галину Дидик і Марту Пашківську, медсестру Ванду Горчинську й зв’язкову УПА Галину Кравчук, яку заарештували в 12 років.

Стрічки у 2021-му створені за спогадами жінок. Історію доповнюють світлини, хроніки, архівні матеріалами. У кадрі ролі підпільниць грають акторки. Зйомки відбувалися у Борщеві, Бережанах, Копичинцях, Ланівцях, Гніздичному, що на Збаражчині.

Режисерка циклу – киянка Марія Яремчук. Проєкт створено «Сектором Правди» спільно з телеканалом «Тернопіль 1» за підтримки УКФ.

21. «МАРІЯ»

Четвертий фільм документального циклу «Жива УПА». Розповідає історію зв’язкової УПА Марії Штепи на псевдо «Тополя» з Чорткова.

Ще юнкою в результаті зради вона потрапляє до рук енкаведистів, терпить тортури та отримує 10 років таборів. Опісля заслання повертається до рідного міста. Видає книги, в яких оповідає історії своїх побратимів та багатьох інших в’язнів-повстанців.

Волею долі тривалий час Марія Штепа проживала у притулку «Карітасу», що розташовується у будівлі колишньої в’язниці НКВС. В’язниці, де її катували.

22. «ПРАПОРИ»

Стрічка розповідає історію підпільної «Росохоцької групи», утвореної на початку 1970-х юнаками-патріотами з Росохача, що на Чортківщині.

У ніч на 22 січня 1973-го сміливці під носом КДБ встановили на будівлях Чорткова чотири синьо-жовті прапори та розвішали 19 прокламацій із нагоди 55-ї річниці проголошення Четвертого Універсалу Української Центральної Ради в Києві. У лютому 1973-го їх заарештували, а наприкінці 1973-го в Тернополі відбувся закритий суд.

Фільм створений Першою медійною групою в 2018-му. Автори ідеї – Ярослав Чорнозуб та Володимир Ханас.

Фото з відкритих джерел.

23. «ЗВ’ЯЗКОВА. ДОМОВИНА»

Документальний фільм про зв’язкову УПА Ванду Горчинську, знятий у Копичинцях ГО «Delirium».

Режисер – Володимир Ухач.

24. «ПІДВОЛОЧИСЬК»

Стрічка оповідає про історію Підволочиська – колись знаного в різних кінцях Австро-Угорської та Російської імперій, його мешканців та визначні місця.

Режисерка – Оксана Кузьменко.

Фото з відкритих джерел.

25. «ШЛЯХ ДО СВІТАНКУ»

Документальний фільм-портрет про малолітніх в’язнів сталінського режим. Хтось із них отримав термін, щойно перетнувши вікову межу осудності, дехто був засуджений разом з батьками, а є ті, хто народилися за гратами.

Стрічка зіткана з болючих спогадів та містить унікальний матеріал.

Режисер – Тарас Ткаченко. Фільм у 2019-му створено за підтримки Українського культурного фонду.

Фото з відкритих джерел.