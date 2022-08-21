У селі Юсківці Тернопільської області виявили захворювання картоплі – золотисту картопляну нематоду. Про це повідомила Держспоживслужба.

Загалом хвороба поширилася на 2 га землі, які належать 8 господарствам. Проби грунту та картоплі були направлені на перевірку у лабораторію, що підтвердило підозри. Зважаючи на це, на зараженій території заборонили садити картоплю протягом 4 років. Водночас дозволено садити інші культури, які стійкі до хвороби, зокрема бобові та зернові культури.

Золотиста картопляна цистоутворююча нематода.

Цей вид паразитує виключно на рослинах з родини пасльонових, здатний вражати коріння томатів і картоплі. Розміри золотистої нематоди на картоплі неймовірно малі і непомітні для людського ока.

При розгляді під мікроскопом, можна виявити що це черв’ячок до 2 мм завдовжки, має округлу форму і золоте або коричневе забарвлення. Зараження коріння рослини відбувається після прикріплення до нього паразита, який впирскує в клітини кореня особливий секрет, що розщеплює вміст живих клітин.

Потім, розм’якшені таким чином клітини, нематода поглинає. Основними ознаками зараження картопляною нематодою є насамперед пожовтіння і відмирання нижніх листків. Майже відразу помітно знижується кількість стебел у кущі на картоплі – частина в’яне, решта не виростають до нормальних розмірів, гинуть на ранніх етапах.

Бульби та квітки також не утворюються або формуються занадто дрібними. Все це пов’язано з порушенням надходження води і мінеральних речовин через уражені корені. Поширення картопляної хвороби відбувається зазвичай восени: саме в цей період самки нематод утворюють стійкі структури – цисти, здатні переносити навіть найсуворіші умови і зберігаються до 10 років.

Вони можуть випадково переноситися разом із залишками хворих рослин, а також з грудками землі, інструментами, дощовою водою і вітром. Викорінити нематоду досить складно, при вирощуванні на зараженому ґрунті, вона може завдати серйозної шкоди врожаю, наприклад, викликати такі захворювання картоплі, як глободероз (низькорослість рослин, деформовані листки, деформована коренева система з наростами).

Золотиста картопляна цистоутворююча нематода. Цей вид паразитує виключно на рослинах з родини пасльонових, здатний вражати коріння томатів і картоплі. Розміри золотистої нематоди на картоплі неймовірно малі і непомітні для людського ока (мал.2). При розгляді під мікроскопом, можна виявити що це черв’ячок до 2 мм завдовжки, має округлу форму і золоте або коричневе забарвлення. Зараження коріння рослини відбувається після прикріплення до нього паразита, який впирскує в клітини кореня особливий секрет, що розщеплює вміст живих клітин. Потім, розм’якшені таким чином клітини, нематода поглинає. Основними ознаками зараження картопляною нематодою є насамперед пожовтіння і відмирання нижніх листків. Майже відразу помітно знижується кількість стебел у кущі на картоплі – частина в’яне, решта не виростають до нормальних розмірів, гинуть на ранніх етапах. Бульби та квітки також не утворюються або формуються занадто дрібними. Все це пов’язано з порушенням надходження води і мінеральних речовин через уражені корені. Поширення картопляної хвороби відбувається зазвичай восени: саме в цей період самки нематод утворюють стійкі структури – цисти, здатні переносити навіть найсуворіші умови і зберігаються до 10 років. Вони можуть випадково переноситися разом із залишками хворих рослин, а також з грудками землі, інструментами, дощовою водою і вітром. Викорінити нематоду досить складно, при вирощуванні на зараженому ґрунті, вона може завдати серйозної шкоди врожаю, наприклад, викликати такі захворювання картоплі, як глободероз (низькорослість рослин, деформовані листки, деформована коренева система з наростами).