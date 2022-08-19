На початку серпня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк візитував парафії сіл Мильне і Бліх, Залозецької селищної громади, а, відтак, с. Ценів, Козівської селищної громади Тернопільського району.

Парох сіл Мильне і Бліх о. Василь Небесний спільно із громадою вірних вітав архієрея перед храмом. Високопреосвященний Василій на кожній парафії відслужив Молебень до Христа Чоловіколюбця, цікавився духовним життям громади, духовним словом підтримав вірних у нелегкий час війни. Опісля відбувся невеликий концерт духовно-патріотичної пісні від братів-семінаристів.

Архієпископ Василій привітав о. Василя Небесного із 25-річчям ієрейських свячень, а в селі Мильне освятив стелу блаженному мученику о. Андрію Іщаку і місійного хреста.

Цього дня митрополит Василій з пастирським візитом відвідав парафію Святого Архистратига Михаїла у селі Ценів на Козівщині, яка має відпустовий празник 7 серпня на успіння св. Анни.

Парохом цієї церкви, якій цього річ виповниться 25 років від часу освячення є о. Сергій Гербіш. Митрополит Василій відслужив Архиєрейську Літургію, під час якої разом з вірними молився за припинення війни і перемогу України над загарбниками. Опісля освятив парафіяльний дім. Традиційно брати-семінаристи виконали ряд патріотичних пісень.