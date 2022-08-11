У зв’язку з війною в Україні може збільшитись кількість охочих отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки у багатьох просто немає засобів для існування. А чи вистачить грошей у бюджеті?
За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, уряд не очікує збільшення кількості одержувачів житлових субсидій, та й субсидійний бюджет збільшено.
«Субсидійний бюджет збільшили на 3 млрд грн, порівняно з минулим роком. З травня субсидії призначено та виплачуються, заборгованості немає, тільки можуть бути невеликі затримки, пов’язані з роботою казначейства», – сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс”-Україна”.
Також міністерка зазначила, що уряд вживає заходи для того, щоб заздалегідь викупити певну кількість газу та енергоносіїв, щоб не збільшувалися тарифи взимку. Це дасть можливість не довести людей до зубожіння.
«Ми не очікуємо, що величезна кількість людей, порівняно з минулими роками, прийде за субсидією. Передбачається приблизно така сама кількість субсидіантів», – підсумувала Оксана Жолнович.