У зв’язку з війною в Україні може збільшитись кількість охочих отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, оскільки у багатьох просто немає засобів для існування. А чи вистачить грошей у бюджеті?

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, уряд не очікує збільшення кількості одержувачів житлових субсидій, та й субсидійний бюджет збільшено.

«Субсидійний бюджет збільшили на 3 млрд грн, порівняно з минулим роком. З травня субсидії призначено та виплачуються, заборгованості немає, тільки можуть бути невеликі затримки, пов’язані з роботою казначейства», – сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс”-Україна”.

Також міністерка зазначила, що уряд вживає заходи для того, щоб заздалегідь викупити певну кількість газу та енергоносіїв, щоб не збільшувалися тарифи взимку. Це дасть можливість не довести людей до ​​зубожіння.