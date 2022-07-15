Студентка ЗУНУ Тетяна Когут перемогла у бігу на дистанції 3000 метрів з перешкодами на змаганнях в італійському Берґамо і здобула путівку на юніорський чемпіонат світу з легкої атлетики, який відбуватиметься 2-7 серпня у Колумбії.

Показаний результат 10.19.54 хв. на 17 секунд кращий від нормативу, який було встановлено для майбутніх учасників U20. І майже на 10 секунд перевищує “планку” для майстрів спорту.

Спортсменка є вихованкою Бережанської ДЮСШ та тренерського тандему Богдана та Володимира Дудів, її визнано найкращою легкоатлеткою Терно­пільщини.