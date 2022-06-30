«З 1 липня знімаються всі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК WOG. Нові умови відпустки діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE», – йдеться в повідомленні.

Крім того, для власників картки PRIDE буде доступна покупка газу за готівку та банківські картки на тих заправках, де продаж відбувається виключно за безготівковий розрахунок.