14 червня під час повітряної тривоги у соцмережах повідомляють про вибухи у Тернопільській та Львівської області.

Мер міста Тернопіль повідомив, що у місті чутно звуки роботи ППО. Закликав жителів залишатись в укриттях:

“Навіть перехоплена ракета нашими силами протиповітряної оборони змінює свою траєкторію і несе загрозу. Якщо ви побачили уламки збитої ракети, не підходьте близько і не торкайтеся. Одразу викликайте поліцію і рятувальників.” – написав Сергій Надал.

Голова Тернопільської ОВА, Володимир Труш просить мешканців області не допомагати рашистам і не працювати коригувальниками вогню викладаючи фото та відео з місць прильотів.