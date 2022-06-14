14 червня під час повітряної тривоги у соцмережах повідомляють про вибухи у Тернопільській та Львівської області.
Мер міста Тернопіль повідомив, що у місті чутно звуки роботи ППО. Закликав жителів залишатись в укриттях:
“Навіть перехоплена ракета нашими силами протиповітряної оборони змінює свою траєкторію і несе загрозу. Якщо ви побачили уламки збитої ракети, не підходьте близько і не торкайтеся. Одразу викликайте поліцію і рятувальників.” – написав Сергій Надал.
Голова Тернопільської ОВА, Володимир Труш просить мешканців області не допомагати рашистам і не працювати коригувальниками вогню викладаючи фото та відео з місць прильотів.
“За попередньою інформацією щойно сили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною. Спеціалісти виїхали на місця вибухів. Попередньо – жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється. Закликаю негайно йти в укриттях під час повітряних тривог.” – написав Труш.