Так назвали виставку у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, приурочену до Міжнародного дня захисту дітей, яку організували та провели працівники музейної установи, управління освіти та науки Тернопільської міськради, Тернопільський методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу, громадська організація «Євген Удін і компанія», благодійний фонд «Михайла та Мар’яни Головко».

До проведення заходу також долучилися ГО «Дія» (голова Ольга Шахін) та завідувач відділення дизайну Тернопільського кооперативного фахового коледжу Оксана Поберейко.

1 червня обласний музей був наповнений дитячим гомоном, радісними посмішками та щирими емоціями юних винуватців заходу із ТЗОШ №16 ім. В. Левицького, ТЗОШ №10, Тернопільського ліцею №21.

Про свято, його історію у поезії та прозі розповіли заступники директорів ТОКМ Наталія Чеканова і Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Галина Федун.

Заслужений художник України Євген Удін презентував виставку малюнків талановитої молоді «Ми хочемо миру в Україні», що налічує кілька десятків робіт юних тернополян і дітей вимушених переселенців. На них юні митці відтворили образи берегині роду і держави, сторінки героїчного літопису українського воїнства.

Виставка дитячих малюнків була презентована заслуженим художником України Євгеном Удіним.

Привітати дітей також прийшла депутат Тернопільської міськради Мар’яна Головко. Діти брали участь у цікавих конкурсах, зокрема щодо знання українських народних казок, а також для них були організовані інтерактивна виставка іграшок, захоплююча екскурсія відділом природи. І, звичайно, діти отримали солодощі, пам’ятні сувеніри, ляльки-обереги.