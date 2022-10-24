Сьогодні, 24 жовтня, не можна лінуватися, щоб удача не пройшла стороною. Бодай так казали наші прадіди. А вони – дурного не порадять.

Релігійне свято

24 жовтня православна церква вшановує пам’ять святого Пилипа, одного зі 70-ти апостолів, який походив із Кесарії Палестинської.

Саме він був вибраний в число дияконів після святого Стефана, який загинув мученицькою смертю.

Сам же Пилип вирішив покинути Єрусалим, де йому загрожувала небезпека, почав виступати з проповідями.

Згідно з історичними даними, Пилип був одружений і мав четверо доньок, які також були відданими християнками і володіли даром пророцтва. Одна з дочок – Ерміонія – вміла лікувати людей.

Переказ говорить, що помер Пилип у глибокій старості в місті Траллія, де до останнього моменту служив єпископом.

Народне свято

У народі 24 жовтня йменують Пилиповим днем, Пилиповою тяганиною.

Селяни того дня зазвичай починали возити зерно на млин, намагаючись закінчити з процесом до того моменту, коли остаточно не буде бездоріжжя через болото й дощі. Однак, часто вже 24 жовтня шлях до млина виявлявся нелегким через сльоту. Такий стан доріг наші предки називали тяганиною. Звідси і походить народна назва свята — Пилипова тяганина.

Саме на Пилипа наші предки молотили зерно на млині. З нього обов’язково випікали домашній хліб і годували всю сім’ю. Тому здавна вважається. Що на Пилипа найперше слід з’їсти хліба чи випічки, аби бути здоровим цілий рік.

Жінки на Пилипову тяганину збирали палиці, пов’язували їх і таким «віником» підмітали від порога будинку до воріт, щоб ніхто поганий не зайшов в будинок. Вірили, що такий ритуал оберігав не тільки від поганих людей, а й від злодіїв.

До цього дня худобу вже не випускали з хліва, проте двері в нього відкривали, щоб Пилип глянув на домашню худобу і загородив дорогу неприємностям.

У церкві 24 жовтня ставили свічку в пам’ять святого Пилипа, просячи у нього заступництва і захисту.

Пилипів день також вважається сприятливим для торговців, продавців, бізнесменів, фермерів.

Важливе значення на Пилипа мали сніг і лід. По снігу судили про майбутні прибутки: якщо він ліг на сиру землю, але не розтанув, навесні можна було сподіватися на хороший дохід. Крім того, ранковий снігопад на Пилипа віщував студену зиму.

Пробували багатство примножити й за допомогою місяця. Для цього підставляли під місячне світло свої гаманці з грішми, подумки просячи про добробут на весь рік.

У Пилипів день, за традицією, прямували на водойми. Якщо вони вже стояли в льоду, то обов’язково ходили по ньому. У народі побутувала прикмета, що таким чином можна налагодити своє фінансове становище. Після того, як шлях буде пройдений, потрібно взяти монетку і кинути її назад, вставши спиною до річки.

Наступити 24 жовтня в бруд, казали, — до прибутку.

Люди помічали також, що з цього дня починає холоднішати і на дорогах з’являється багнюка та ожеледиця. «Пилип до печі прилип, а дороги дощем розмило», – казали наші пращури.

Чого не можна робити на Пилипа

На Пилипа не можна лінуватися, щоб удача не пройшла стороною. Вважали, що цього дня не можна лінуватися, інакше чекають фінансові втрати в майбутньому.

Не можна брати в борг. Ідеться не тільки про гроші, а й про сіль і хліб.

Не можна прати одяг. Краще це зробити напередодні.

Заборонено розводити багаття і гратися зі сірниками. У цей день трапляється багато пожеж.

Не можна переїдати. Казали, якщо на Пилипа повно в шлунку, то потім буде порожньо в гаманці.

Сьогодні будьте обережні з порадами, які вам даватимуть. Можливо, найкращий спосіб вирішити проблему – це обрати власний шлях.

Не розповідайте своїх планів на найближче майбутнє малознайомим людям.

Народні прикмети

Колись цього дня наші прадіди аналізували народні прикмети і визначали, який буде прогноз на найближчі дні й навіть місяці

Особливо спостерігали за білками, мишами й курми. Зауважили, якщо білки, миші, кроти запасаються кормом в більшій кількості, ніж зазвичай – зима буде дуже суворою, порівняно з минулорічними.

Кури рано на сідало сіли – буде мороз. При цьому, чим вище сідають птахи, тим сильнішим буде холод

Домашня птиця голову під крило ховає – чекай похолодання.

Якщо домашні тварини неспокійно поводяться, то погода скоро зіпсується.

Казали також:

Сніг випав на мокру землю і не тане – чекай ранньої і теплої весни

Місяць оточений легким серпанком і виглядає тьмяною – в найближчі дні буде негода, і, швидше за все, піде сніг

Висохлі листя шелестять на деревах – чекай снігопаду

Туман опустився – чекай відлиги.

Пізній падолист – за прикметами чекай довгу зиму з морозами

З давніх-давен існують прикмети на цей день 24 жовтня:

Якщо річка до цього часу замерзла, потрібно обов’язково трохи походити по льоду – обіцяє матеріальне благополуччя

Засохле листя опало – чекай снігопаду.

Ясне небо віщує заморозки.

Туман вранці – до потепління.

А ви вірите в прикмети?

Іменини 24 жовтня відзначають:

Арсак, Аттик, Анатолій, Вікторія, Зінаїда,Лев, Макар, Моїсей, Нектарій, Сісіньо, Феофан, Олександр, Пилип, Філонілла, Флорентин.

Людина, народжена 24 жовтня, буде наділена кмітливістю. В якості талісмана слід носити кришталь.

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