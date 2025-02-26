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18 березня 2025 року – SHUMEI у Тернополі

26.02.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Культура, Новини, Теми, Події

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Готуйтеся до незабутнього вечора з SHUMEI – артистом, який підкорив серця мільйонів! Його глибокі пісні, сповнені щирих емоцій, стали справжніми символами незламності українського духу.

Коли? 18 березня 2025. Де? ПК “Березіль”, Тернопіль. О котрій? 19:00

Чому варто бути там?

Живий звук та потужний вокал. Хіти, що зачіпають за душу: “Тривога”, “Біля тополі”, “Бурявіми”, “Волосся”, “Не пройде”

Увага! ВЖЕ ЧЕРЕЗ 2 ДНІ ВАРТІСТЬ КВИТКІВ ЗРОСТЕ! КУПУЙ КВИТКИ ЗАРАЗ ЗА ВИГІДНОЮ ЦІНОЮ

Придбати квитки можна тут: ТВІЙ КВИТОК ТУТ

Приходь і стань частиною великої музичної подорожі SHUMEI!

Теги: концерт, концерт у Тернополі, Шумей

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