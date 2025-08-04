17 власників пошкодженого житла від ворожих атак отримають фінансову допомогу: Сергій Надал

Фінансову допомогу отримають ще 17 власників житла, яке постраждало від ворожих атак 25 травня та 6 червня. Кошти виділять з резервного фонду бюджету громади.

Загалом на відновлення та підтримку тернополян після цих ударів спрямовано 2 мільйони 415 тисяч гривень для 148 родин, чиї домівки зазнали пошкоджень внаслідок ракетних та БПЛА атак.

“Кожна родина, яка постраждала від ворожих обстрілів, отримує необхідну підтримку. Ми розуміємо важливість швидкого реагування на потреби жителів у такі складні часи та забезпечуємо фінансову допомогу для відновлення пошкодженого житла,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Фінансова допомога надається після обстеження пошкоджених будівель та визначення обсягу необхідних ремонтних робіт. Комісія детально вивчає кожен випадок, щоб забезпечити справедливий розподіл коштів відповідно до завданих збитків.

Новина від пресслужби