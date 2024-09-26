10,5 тисяч гривень за виготовлення медичних довідок: судитимуть держслужбовця з Тернопільщини

Слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області спільно з працівниками СБУ затримали держслужбовця під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7500 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що обвинувачений отримував гроші від спортсменів за виготовлення медичних документів, які мали слугувати допуском до тренувань та змагань без реального проходження оглядів. Вартість одного документа становила 500 гривень.

Посадовець пообіцяв тренеру вчасно підготувати довідки для всієї команди, за що попросив 10 500 гривень. Тренер сплатив 3000 гривень авансу, а решту приніс, коли прийшов забирати документи. Поліцейські затримали фігуранта після отримання ним другої частини неправомірної вигоди у розмірі 7500 гривень.

За наявності достатніх доказів слідчі поліції повідомили керівнику держустанови про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції скерували обвинувальний акт до суду. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області