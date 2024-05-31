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На Тернопільщині відкрили новий будинок для ВПО

31.05.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Суспільство

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На Тернопільщині відкрили будинок для внутрішньо переміщених осіб,  що постраждали від війни. У Чорткові реконструювали приміщення гуртожитку під смартквартири в яких зможуть поселитися близько 170 людей, інформує Тернопільська ОВА.

Під час відкриття був присутній виконувач обовʼязків начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Важинський.

«Створення комфортних умов проживання сприятиме інтеграції внутрішньо переміщених осіб у Чортківській громаді та дозволить їм розпочати нове повноцінне життя і реалізувати свої можливості. Тому дякую керівництву громади за ті можливості, які ви створюєте для вимушених переселенців. Велика подяка усім донорам за підтримку»,- сказав Володимир Важинський.

У будівлі облаштували 39 комфортних смартквартир. Також є 4 кімнати для людей з інвалідністю. Крім того, у приміщені відкрили Центр соціального обслуговування, де створили чотири робочі місця для вимушених переселенців, що проживатимуть у житловому комплексі. Вони офіційно працюватимуть у перукарському салоні, ательє з ремонту одягу та взуття.


 

Джерело: Тернопільська ОВА

Теги: Тернопільщина, Чортків, ВПО, житло для переселенців

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