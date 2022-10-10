В Україні нині вшановують бджолярів, а ще не починають нічого нового, бо за віруванням – воно не матиме успіху.

10 жовтня відзначають

Всесвітній день психічного здоров’я,

Всесвітній день боротьби зі смертною карою.

Всесвітній день обізнаності про ДТП за участю тварин,

День безхатьків,

День працівників стандартизації та метрології України,

Міжнародний день каші,

Всесвітній день каші,

Всесвітній день каші, День «Обійми барабанщика»

Церква вшановує пам’ять мученика Калістрата та преподобного Саватія Соловецького.

Іменини святкують

Килина, Веніамін, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Никон, Петро, Сава, Сергій, Федір, Зінаїда



Святий Калістрат і його воїни

Переповідають, що якось Калістрат молився. Це вздрів інший воїн і доніс воєначальнику. Той покликав Калістрата до себе, допитав і наказав принести жертву язичницьким богам. Християнин відмовився. Не зламали його ні страждання, ні побої.

Тоді воєначальник звеліли зашити Калістрата в шкіряний мішок і кинути в море. Кинули, й завмерли від дива. Мішок наштовхнувся на камінь, порвався, Калістрата підхопили дельфіни й винесли на берег. 49 воїнів побачили це й увірували в Господа.

Тоді воєначальник побив їх та спільно з Калістратом ув’язнив. Вранці їм усім зав’язали руки і кинули у водойму. Але узи розпалися. Тоді ще 135 воїнів увірували в Христа. І їх кинули до темниці та порубали мечем. Пізніше на місці їхніх страждань було збудовано храм.

Пасічник Саватій

На Русі до цього дня завершувалися бджолині дев’ятини – дев’ять днів, упродовж яких бджіл готували до зими. Бджолярі поміщали вулики в спеціальні укриття, а потім за звичаєм читали молитви святому про збереження бджіл взимку. Молитися просили дітей, яким не виповнилося ще семи років. Вважалося, що до цього віку дитина подібна до ангела.

День присвячували також збору меду. Вважалося, що саме 10 жовтня бджолина матка відлітає в новий вулик.

Люди пасічників обдаровували 10 жовтня презентами й пригощали домашньою випічкою. Наші предки вважали, що бджолярем може бути тільки людина з чистими помислами, бо в грішника бджоли загинуть.

За віруваннями селян Саватій був покровителем не тільки бджолам, а й коням. День славився ярмарками і змаганнями на конях.

Що варта зробити 10 жовтня

Приготувати з меду різні частування, зварити кашу на меду.

Жінки колись пекли печиво з медом, але пригощати ним можна було тільки сім’ю – знайомим і сусідам давати не можна.

День добре підійде для пошуку роботи, навчання і набуття мудрості.

Чого не можна робити 10 жовтня

Не можна ходити в ліс, бо можна заблукати. А якщо дуже сильно треба, то візьміть зі собою пиріжок і залиште його на пеньку для Лісовика.

Не варто братися за роботу по дому або починати нові справи – все нове сьогодні приречене на невдачу.

Не можна кричати на дітей сьогодні і суворо заборонено їх бити.

У цей день не можна залишати ліжко не заправленим.

Народні прикмети