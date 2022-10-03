Нагадаємо, Мар’яна Мамонова – військова медикиня, яка перебувала у Маріуполі на «Азовсталі». Після оточення разом з іншими захисниками потрапила у полон до росіян.

Її звільнили 21 вересня у рамках обміну 215 українських захисників і захисниць, які були у полоні в росіян. Це один з найбільших обмінів полоненими.

Через чотири дні після повернення в Україну Мар’яна Мамонова народила донечку з вагою 3250 грамів та зростом у 57 сантиметрів.

На виписку до перинатального центру, де Мар’яна перебувала разом з донечкою 7 днів, приїхали родичі подружжя, їхні знайомі та друзі.

Детальніше про це дивіться у відео Суспільного: