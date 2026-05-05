Школярі у Тернополі побачили роботу поліції та дізналися про небезпеку вербування

Поліцейські говорили про реальні загрози.
Особливу увагу приділили спробам вербування підлітків через соцмережі. Дітям пояснили просте правило. Не довіряти незнайомцям і не погоджуватися на «легкий заробіток».
Йдеться і про передачу чутливої інформації. Дані про військових чи інфраструктуру можуть використати вороги.
Школярі побачили роботу спецлінії 102. Дізналися, як приймають виклики і як реагують на них.
У ситуаційному центрі їм показали систему відеоспостереження. Вона допомагає швидко знаходити правопорушників і зниклих людей.
Окремий інтерес викликала ДНК-лабораторія.
Криміналісти продемонстрували систему «ANDE». Пояснили, як працюють з доказами. Діти навіть побачили процес зняття відбитків пальців.
Такі зустрічі формують довіру і навчають обережності.
Правоохоронці наголосили. У разі небезпеки потрібно одразу звертатися до дорослих або поліції.