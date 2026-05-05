Школярі у Тернополі побачили роботу поліції та дізналися про небезпеку вербування

Учні 5 класу школи №28 у Тернополі відвідали обласне управління поліції. Екскурсію провели ювенальні правоохоронці. Діти побачили, як працює система безпеки, і почули важливі поради.

Яровий Роман

У центрі уваги. Безпека дітей

Поліцейські говорили про реальні загрози.

Особливу увагу приділили спробам вербування підлітків через соцмережі. Дітям пояснили просте правило. Не довіряти незнайомцям і не погоджуватися на «легкий заробіток».

Йдеться і про передачу чутливої інформації. Дані про військових чи інфраструктуру можуть використати вороги.

Як працює поліція

Школярі побачили роботу спецлінії 102. Дізналися, як приймають виклики і як реагують на них.

У ситуаційному центрі їм показали систему відеоспостереження. Вона допомагає швидко знаходити правопорушників і зниклих людей.

Технології, які вражають

Окремий інтерес викликала ДНК-лабораторія.

Криміналісти продемонстрували систему «ANDE». Пояснили, як працюють з доказами. Діти навіть побачили процес зняття відбитків пальців.

Головний урок

Такі зустрічі формують довіру і навчають обережності.

Правоохоронці наголосили. У разі небезпеки потрібно одразу звертатися до дорослих або поліції.

Автор: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

Джерело: ГУНП у Тернопільській області

