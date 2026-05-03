Жінка випадково знайшла долю рідній дочці

Роза Мирославівна, думаючи про долю єдиної доньки, різко крутонула на кухні кран. Щось у ньому тріснуло, струмінь води почав литися рікою. Вона зрозуміла, що зламала змішувач. Швидко перекрила воду…

Була 12 година дня. Колись у подібних випадках сусід виручав. Та він з сім’єю поїхав за кордон. І в цю квартиру заселився байдужий молодик, який навіть не вітався до Рози. Тому відразу зателефонувала доні.

Лілю, одне лихо від мене. Я замріялась і зламала кран.

Не переймайся, біди ж ніякої не трапилось. Усі живі, здорові. Я тобі номер телефону скину. Ти передзвониш і все розкажеш. Та їм лише адреса й потрібна.

А що то за фірма?

Приватна – «Майстер на всі руки» називається. Ілона постійно їхніми послугами користується. А я не дуже маю на такі теревені час. Сама справишся. Бувай.

Мирославівна набрала номер телефону.

Адресу продиктуйте, будь ласка, – почула приємний чоловічий голос. – Через дві години очікуйте сантехніка, будьте вдома.

І справді в потрібну годину на порозі стояв загорілий, підкачаний молодик. Усе швидко полагодив, назвав суму за послугу.

Та ви не поспішайте, – спинила його Роза Мирославівна. – Я вам кави зварила, покуштуєте моїх фірмових налисничків.

Дякую, але я на роботі. У клієнтів не прийнято обідати. Ви і так гроші за це платите.

Розумію я все. Моє покоління хоче ще й пригостити добру людину. Гроші грошима, а поспілкуватися, хороше слово треба обов’язково сказати.

У мене мама такою самою щирою людиною була. Завжди хотіла всім віддячити і догодити.

Вона померла? – обережно запитала Роза.

Так, уже п’ять років минуло. Бракує її дуже.

А як вас звати? – допитувалась літня жінка.

Ерік.

З тих пір у Мирославівни визрів план. Раз на місяць дзвонила на цю фірму і просила, аби їй прислали саме Еріка. Він і полички прибивав, і пральну машинку перевірив та що ще тільки не робив. А Роза щедро пригощала парубка.

Еріку, – мовила одного разу Мирославівна, – оскільки я з тобою вже на «ти», тому буду відвертою. Ти хороший, працьовитий.

Не люблю, коли мене надто хвалять, – перервав її молодик.

Ото ж бо й воно. Ще й скромний. І не перебивай старших, вислухай мене уважно. Тобі 37, доні моїй 36. Ні в тебе, ні у неї половинки ще немає. Вам потрібно познайомитись. А може, дійсно долі ваші поєднаються.

Ненька моя колись теж намагалась мене не один раз одружити, з кимсь звести. Але я постійно впирався, протестував. Казав, що я самодостатній і впевнений в собі чоловік. Тому нехай не лізе туди, куди їй не слід пхатися. Вона аж плакала опісля. Я її трохи заспокоював. Через кілька місяців знову все повторювалось. А зараз думка ніяк не покидає. Чому я себе так поводив? Та хотіла мама моє життя влаштувати, познайомити з дівчиною, нехай. Нічого поганого мені не бажала. Тепер розумію, який я був бовдур. Як кажуть, дають – бери, б’ють – біжи. Тому я згідний. Хоч так виконаю материнську волю. Щось у нас вийде – прекрасно, не вийде, значить, не моя це людина.

Роза опісля все спланувала. Щось «випадково» зламала, викликала Еріка на 17 годину. А о 18 з роботи мала повернутися Ліля. Накрила стіл. Разом і повечеряли.

Доню, – говорила згодом мама, – проведи до машини Еріка. Прояви тактовність.

Ліля трохи скривилась, повела плечами, але все ж послухалась неньку.

Мамо, – казала згодом, – це що таке було? Сватання?

Розумій, як хочеш. Ерік хлопець справний, не фальшивий, нічого йому не бракує. Я ніколи не вмішувалась у твої стосунки з кавалерами. Оце раз спробувала і благаю, аби ти добре придивилась до Еріка. Якщо він тобі буде геть неприємний, шукай собі іншого і крапка.

А вже в суботу вранці у їхню квартиру несподівано подзвонили. Прийшов Ерік без попередження.

Хочу зробити приємний сюрприз, – казав, усміхаючись. – Батько мій на дачі все вже приготував. Скуштуєте шашлик і фірмовий овочевий салат. Тому швиденько обоє збирайтесь, будемо відпочивати на природі. Недалеко є річка. Якщо захочете покупатись, беріть з собою все необхідне.

Від несподіванки Розу і Лілю просто заціпило. Але все ж вони зібрались та поїхали.

З’ясувалось, що Ерік колись працював інженером на підприємстві. Та коли змінився начальник, молодик не знайшов з ним спільної мови. Не зміг терпіти зверхності і пихатості. Тому звільнився, відкрив власну фірму, прийняв кількох працівників. Та й сам почав виїжджати на виклики до людей.

Через півтора роки Ліля з Еріком побралися. Словом, Мирославівна вибрала найкращий момент і виконала свою головну місію – знайшла таки долю для доні. Адже материнське серце все відчуває, не підводить і майже не помиляється. Залишається дочекатися онуків і сподіватися на Божу опіку. Молодята завдячують своїй турботливій мамі, яка так мудро підштовхнула їх один до одного, розгледіла у них пару.

Є такі моменти чи ситуації в житті, які не варто ігнорувати, ними варто скористатися.

Оксана ВОЛОШИНА