“Золотий м’яч” Шевченка привезуть до Тернополя

Легендарний “Золотий м’яч” Андрія Шевченка, здобутий у 2004 році, незабаром побачать мешканці Тернополя. Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вирішив поділитися цим символом світового футбольного тріумфу з українцями з нагоди 20-річчя вручення нагороди.

У грудні 2004 року Шевченко, виступаючи за італійський “Мілан”, був визнаний найкращим футболістом року за версією France Football. Тоді він став третім українцем в історії, який отримав цю престижну нагороду.

Наразі “Золотий м’яч” перебуває у Києві, де з 7 до 15 грудня експонується в парку імені Тараса Шевченка. Після завершення виставки в столиці нагорода вирушить у тур дев’ятьма містами України, серед яких Краматорськ, Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Харків і Яготин — рідне місто Андрія Шевченка.

У Тернополі “Золотий м’яч” буде представлено на залізничному вокзалі, де кожен охочий зможе побачити цю унікальну футбольну реліквію.

Ця подія є нагодою для футбольних уболівальників вшанувати досягнення Шевченка, який став символом українського футболу на міжнародній арені.