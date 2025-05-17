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Живе на дачі, їздить на ВАЗі: декларація голови Кременецької РДА

17.05.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Політика, Новини, Теми

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Голова Кременецької районної державної адміністрації Віталій Кудлак подав щорічну декларацію за 2024 рік. У документі — скромна нерухомість, старий автомобіль і готівка в доларах.

Родина Кудлаків живе на дачі у Великій Березовиці — 88,9 кв. м оформлені як майно в користуванні. У власності є велика земельна ділянка площею понад 4 гектари в селі Клебанівка Підволочиської громади.

Їздить Віталій Ярославович на «ВАЗі» 1992 року випуску. За рік державної служби він заробив 552 тисячі гривень — у середньому 46 тисяч на місяць.

Дружина посадовця, Галина Олександрівна, займається підприємництвом і задекларувала дохід 165 тисяч грн за рік.

Єдині заощадження — 4 тисячі доларів США готівкою, що за курсом становить приблизно 168 тисяч гривень. Банківських вкладів чи інвестицій родина не вказала.

Теги: декларації, голова Кременецької РДА

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